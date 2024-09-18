Сотрудников не хватает: мэрия Новосибирска ответила, куда отправляет кондукторов после появления валидаторов

Вместо старых троллейбусов на линии выпускать новые модели «Горожанин» с валидаторами, в них кондукторы не нужны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска ответила, чем занимаются кондукторы после того, как на маршруты выходит транспорт с валидаторами. Департамент транспорта жалуется на нехватку кадров.

В пресс-центре городской администрации сообщили НГС, что на начало 2023 года штат кондуктором на МКП «ГЭТ» был укомплектован на 62%, сейчас цифра изменилась до 74%, но сотрудников все равно не хватает.

— Выход на линию подвижного состава, оборудованного валидаторными системами оплаты проезда, позволяет предприятию решить проблему кадрового дефицита, — говорят в мэрии. — С момента внедрения данных систем, сокращения кондукторов не осуществлялось.

Некоторых кондукторов, говорят в мэрии, оставляют в резерве на случай неисправности валидаторов. Например, в филиале №2 «Кировский троллейбусный» в резерве ежедневно находилось от одного до трёх человек. При этом если сотрудник находится в резерве, то получает он две третьих от средней зарплаты. Средний заработок кондуктора, посчитали в департаменте, составляет примерно 42 тысячи рублей.

После того как на маршрут выходят троллейбусы с валидаторами кондукторы также заняты тем, что объясняют пассажирам как правильно пользоваться системой. В том числе, сотрудников переводят в должность контролеров, предлагают работать и на других маршрутах, где валидаторов нет.