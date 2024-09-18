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Дороги и транспорт Сотрудников не хватает: мэрия Новосибирска ответила, куда отправляет кондукторов после появления валидаторов

Сотрудников не хватает: мэрия Новосибирска ответила, куда отправляет кондукторов после появления валидаторов

Кондукторы уверяют, что стали не нужны, а власти говорят о дефиците кадров

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Вместо старых троллейбусов на линии выпускать новые модели «Горожанин» с валидаторами, в них кондукторы не нужны

Мэрия Новосибирска ответила, чем занимаются кондукторы после того, как на маршруты выходит транспорт с валидаторами. Департамент транспорта жалуется на нехватку кадров.

В пресс-центре городской администрации сообщили НГС, что на начало 2023 года штат кондуктором на МКП «ГЭТ» был укомплектован на 62%, сейчас цифра изменилась до 74%, но сотрудников все равно не хватает.

— Выход на линию подвижного состава, оборудованного валидаторными системами оплаты проезда, позволяет предприятию решить проблему кадрового дефицита, — говорят в мэрии. — С момента внедрения данных систем, сокращения кондукторов не осуществлялось.

Некоторых кондукторов, говорят в мэрии, оставляют в резерве на случай неисправности валидаторов. Например, в филиале №2 «Кировский троллейбусный» в резерве ежедневно находилось от одного до трёх человек. При этом если сотрудник находится в резерве, то получает он две третьих от средней зарплаты. Средний заработок кондуктора, посчитали в департаменте, составляет примерно 42 тысячи рублей.

После того как на маршрут выходят троллейбусы с валидаторами кондукторы также заняты тем, что объясняют пассажирам как правильно пользоваться системой. В том числе, сотрудников переводят в должность контролеров, предлагают работать и на других маршрутах, где валидаторов нет.

При этом недавно одна из сотрудниц говорила НГС, что МКП «ГЭТ» не сокращает кондукторов, как положено, сотрудникам предлагают уволиться по собственному желанию, перейти в резерв или устроиться контролерами. Но не все по состоянию здоровья могут работать контролерами или стать кондуктором того же трамвая.

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Троллейбус Транспорт Горожанин Валидатор Кондукторы
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