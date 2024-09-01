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Дороги и транспорт Под Новосибирском собралась 10-километровая пробка — где затруднено движение

Под Новосибирском собралась 10-километровая пробка — где затруднено движение

Заторы образовались как на правом, так и на левом берегу города

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12 комментариев

По данным «Яндекс.Карты», заторы также образовались на улицах Большевистской, Выборной и других

Вечером 1 сентября на Северном обходе Новосибирска собралась 10-километровая пробка. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, движение затруднено на участке дороги от пересечения с Колыванским шоссе в направлении правого берега Новосибирска. Из-за затора трасса окрасилась в красный цвет.

Из-за затора трасса окрасилась в красный цвет

Как сообщает сервис, пробки также собрались на улицах Большевистской, Выборной и на Бердском шоссе. Движение затруднено на Восходе — по информации пользователей сайта, там произошло ДТП.

По данным пользователей, в городе произошло несколько ДТП

Заторы образовались на Октябрьском мосту, улицах Ватутина, Широкой, Ордынском шоссе. В красный также окрасились часть проезда Энергетиков и Димитровского моста.

В конце августа на Бердском шоссе собралась пробка почти в 4,5 километра.

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Комментарии
12
Гость
1 сентября 2024, 18:48
💩xpююп ушина, не пиши🐷
Гость
1 сентября 2024, 18:41
Если что,восход и октябрьский мост стоит всегда
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