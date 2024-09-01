Под Новосибирском собралась 10-километровая пробка — где затруднено движение

Вечером 1 сентября на Северном обходе Новосибирска собралась 10-километровая пробка. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс.Карты».
По данным сервиса, движение затруднено на участке дороги от пересечения с Колыванским шоссе в направлении правого берега Новосибирска. Из-за затора трасса окрасилась в красный цвет.
Как сообщает сервис, пробки также собрались на улицах Большевистской, Выборной и на Бердском шоссе. Движение затруднено на Восходе — по информации пользователей сайта, там произошло ДТП.
Заторы образовались на Октябрьском мосту, улицах Ватутина, Широкой, Ордынском шоссе. В красный также окрасились часть проезда Энергетиков и Димитровского моста.
В конце августа на Бердском шоссе собралась пробка почти в 4,5 километра.