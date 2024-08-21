На Бердском шоссе собралась пробка — она растянулась почти на 4,5 километра

Крупные заторы образовались и в других частях города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня утром, 21 августа, на Бердском шоссе собралась длинная пробка. Ее длина составляет почти 4,5 километра.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается от посёлка Зональный и заканчивается в районе железнодорожной станции «Береговая».

Источник: Яндекс. Карты











Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 4 балла. Помимо Бердского шоссе, пробки образовались на улицах Большевистской, Кирова, Станционной, Ватутина, а также на Октябрьском мосту.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик.