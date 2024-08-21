На Бердском шоссе собралась пробка — она растянулась почти на 4,5 километра

Сегодня утром, 21 августа, на Бердском шоссе собралась длинная пробка. Ее длина составляет почти 4,5 километра.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается от посёлка Зональный и заканчивается в районе железнодорожной станции «Береговая».
Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 4 балла. Помимо Бердского шоссе, пробки образовались на улицах Большевистской, Кирова, Станционной, Ватутина, а также на Октябрьском мосту.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик.
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