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Дороги и транспорт На Бердском шоссе собралась пробка — она растянулась почти на 4,5 километра

На Бердском шоссе собралась пробка — она растянулась почти на 4,5 километра

Дорожную ситуацию в городе оценивают в 4 балла

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6 комментариев

Крупные заторы образовались и в других частях города

Сегодня утром, 21 августа, на Бердском шоссе собралась длинная пробка. Ее длина составляет почти 4,5 километра.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается от посёлка Зональный и заканчивается в районе железнодорожной станции «Береговая».

Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 4 балла. Помимо Бердского шоссе, пробки образовались на улицах Большевистской, Кирова, Станционной, Ватутина, а также на Октябрьском мосту.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик.

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Новосибирск Пробки Бердское шоссе
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Комментарии
6
кулькулятр
21 августа 2024, 09:46
Там фура сломалась.
Гость
21 августа 2024, 09:38
Зачем они так?
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