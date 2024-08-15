Недешевое удовольствие: цены на такси выросли утром в Новосибирске — город накрыла непогода

На такси утром оказалось передвигаться не дешево Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска заметили, что цены на такси резко возросли утром 15 августа. В это же утро город накрыла непогода. От жутких грома и молний многие горожане проснулись в 6 утра. В определенных направлениях ценники на такси увеличились вдвое. Об этом НГС сообщили читатели.



— Обычно доезжаю от площади Маркса до центра ранним утром, в 6:30, за 450–500, максимум 600 рублей. Сегодня отдала 852 рубля, — отметила читательница НГС Мария.



Цены на такси увеличились утром 15 августа Источник: скриншоты читателей НГС











Жительница Центрального района с улицы Лермонтова до площади Ленина обычно доезжает за 200–250 рублей, сегодня стоимость в «Яндекс такси» возросла до 450 рублей.



Корреспондент НГС направила запрос в Яндекс Go с просьбой прокомментировать, с чем связано повышение тарифов на утренние поездки. Ответ мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, что ФАС будет проверять цены «Яндекс.Такси». НГС выяснил, как это скажется на пассажирах и водителях.

