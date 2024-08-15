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Дороги и транспорт подробности Недешевое удовольствие: цены на такси выросли утром в Новосибирске — город накрыла непогода

Недешевое удовольствие: цены на такси выросли утром в Новосибирске — город накрыла непогода

Новосибирцы отметили, что обычно по утрам добираются на работу за меньшие деньги

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38 комментариев
На такси утром оказалось передвигаться не дешево

Жители Новосибирска заметили, что цены на такси резко возросли утром 15 августа. В это же утро город накрыла непогода. От жутких грома и молний многие горожане проснулись в 6 утра. В определенных направлениях ценники на такси увеличились вдвое. Об этом НГС сообщили читатели.

— Обычно доезжаю от площади Маркса до центра ранним утром, в 6:30, за 450–500, максимум 600 рублей. Сегодня отдала 852 рубля, — отметила читательница НГС Мария.

Цены на такси увеличились утром 15 августа

Жительница Центрального района с улицы Лермонтова до площади Ленина обычно доезжает за 200–250 рублей, сегодня стоимость в «Яндекс такси» возросла до 450 рублей.

Корреспондент НГС направила запрос в Яндекс Go с просьбой прокомментировать, с чем связано повышение тарифов на утренние поездки. Ответ мы опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что ФАС будет проверять цены «Яндекс.Такси». НГС выяснил, как это скажется на пассажирах и водителях.

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Комментарии
38
TheBestOfTheBestOfTheBest
15 августа 2024, 08:52
А вы не обнаглели, дорогие мои. С Маркса и с Лермонтова в центр на такси кататься?! Совсем обленились, ещё и жалуются.
Мое личное мнение
15 августа 2024, 09:14
"Обычно доезжаю от площади Маркса до центра ранним утром, в 6:30"..... че метро в 6.30 не работает?
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