Использовали схему «таран»: с трех компаний требуют 50 миллионов за сговор по тендеру на ремонт моста в Новосибирске

Исковое заявление в суд поступило в конце июля Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Прокурор Новосибирска в Арбитражном суде потребовал взыскать в доход государства 50 миллионов рублей с двух компаний и одного индивидуального предпринимателя, которые фигурировали в деле о картельном сговоре на торгах по ремонту моста через реку Каменка.



Летом прошлого года новосибирское УФАС признало «Лайф-компани», СУ «СибСтрой» и ИП Ларина Д. А. нарушившими антимонопольное законодательство. Их действия ограничили конкуренцию на торгах по ремонту моста на улице Сибревкома. Цена контракта составляла 50 миллионов рублей.



В ведомстве объясняли, что участники торгов были введены в заблуждение резким снижением цены, что позволило ООО СУ «СибСтрой» заключить контракт по цене 50 миллионов рублей при начальной максимальной цене более 50,1 миллиона рублей.



Использовалась схема «таран», при которой участники картеля, чьи заявки не соответствовали требованиям, последовательно снижали цену ниже рентабельной, вводя в заблуждение других участников. Затем третий член картеля подал окончательное ценовое предложение, приближенное к максимальному.



29 июля этого года прокурор Новосибирска Роман Сивак подал иск в суд к компаниям-участникам картельного сговора с требованием о взыскании с них в пользу государства 50 миллионов рублей. Третьими лицами по делу выступают МКУ «Гормост», мэрия Новосибирска и новосибирское УФАС. Следующее заседание назначено на 22 августа.



По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Лайф-Компани» зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году. Основным видом деятельности организации является перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Директором общества выступает Никита Ларин, учредителем — Константин Ващенко. По итогам 2023 года прибыль выручка компании составила 73 тысячи рублей, прибыль — скромные 3 тысячи рублей.



ООО СУ «Сибстрой» тоже зарегистрировано в Новосибирске — в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководителем компании числится Владислав Красников, учредителем — Армине Ананиковна Бахтикян. По итогам прошлого компания ООО отчиталась о выручке в 235,5 миллиона рублей, чистая прибыль составила 784 тысячи рублей.



ИП Ларин Дмитрий Александрович зарегистрирован в рабочем посёлке Мошково Новосибирской области в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Информация о прибыли и выручке предпринимателя отсутствует.

Ранее НГС писал о конфликте мэрии и подрядчика ремонта Первомайского сквера. Стороны подписали мировое соглашение, но претензии друг к другу остались.

