НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

ю-в.

 747мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56

СРОЧНО

Президент назначил новых судей в НСО

Странная смерть ветерана МВД
Как защититься от мошенников
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Использовали схему «таран»: с трех компаний требуют 50 миллионов за сговор по тендеру на ремонт моста в Новосибирске

Использовали схему «таран»: с трех компаний требуют 50 миллионов за сговор по тендеру на ремонт моста в Новосибирске

Нарушение выявило новосибирское УФАС

2 548
11 комментариев
Исковое заявление в суд поступило в конце июля

Прокурор Новосибирска в Арбитражном суде потребовал взыскать в доход государства 50 миллионов рублей с двух компаний и одного индивидуального предпринимателя, которые фигурировали в деле о картельном сговоре на торгах по ремонту моста через реку Каменка.

Летом прошлого года новосибирское УФАС признало «Лайф-компани», СУ «СибСтрой» и ИП Ларина Д. А. нарушившими антимонопольное законодательство. Их действия ограничили конкуренцию на торгах по ремонту моста на улице Сибревкома. Цена контракта составляла 50 миллионов рублей.

В ведомстве объясняли, что участники торгов были введены в заблуждение резким снижением цены, что позволило ООО СУ «СибСтрой» заключить контракт по цене 50 миллионов рублей при начальной максимальной цене более 50,1 миллиона рублей.

Использовалась схема «таран», при которой участники картеля, чьи заявки не соответствовали требованиям, последовательно снижали цену ниже рентабельной, вводя в заблуждение других участников. Затем третий член картеля подал окончательное ценовое предложение, приближенное к максимальному.

29 июля этого года прокурор Новосибирска Роман Сивак подал иск в суд к компаниям-участникам картельного сговора с требованием о взыскании с них в пользу государства 50 миллионов рублей. Третьими лицами по делу выступают МКУ «Гормост», мэрия Новосибирска и новосибирское УФАС. Следующее заседание назначено на 22 августа.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Лайф-Компани» зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году. Основным видом деятельности организации является перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Директором общества выступает Никита Ларин, учредителем — Константин Ващенко. По итогам 2023 года прибыль выручка компании составила 73 тысячи рублей, прибыль — скромные 3 тысячи рублей.

ООО СУ «Сибстрой» тоже зарегистрировано в Новосибирске — в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководителем компании числится Владислав Красников, учредителем — Армине Ананиковна Бахтикян. По итогам прошлого компания ООО отчиталась о выручке в 235,5 миллиона рублей, чистая прибыль составила 784 тысячи рублей.

ИП Ларин Дмитрий Александрович зарегистрирован в рабочем посёлке Мошково Новосибирской области в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Информация о прибыли и выручке предпринимателя отсутствует.

Ранее НГС писал о конфликте мэрии и подрядчика ремонта Первомайского сквера. Стороны подписали мировое соглашение, но претензии друг к другу остались.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Картельный сговор Суд Мост Торги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Bream
14 августа 2024, 13:00
чьи заявки не соответствовали требованиям (с) это проблематично доказать
Гость
14 августа 2024, 11:58
Отнеситесь с пониманием !
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Светлана,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление