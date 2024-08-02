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Дороги и транспорт «Уже стемнело, а я все еду»: новосибирцы встали в пробку на Бердском шоссе

«Уже стемнело, а я все еду»: новосибирцы встали в пробку на Бердском шоссе

Движение затруднено в районе Академгородка

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1 комментарий
По данным пользователей 2ГИС, на участке дороги случилось ДТП

Вечером 2 августа в Новосибирске собралась пробка. Затор образовался на участке Бердского шоссе, данные об этом появились на сайте 2ГИС.

По информации сервиса, движение транспорта затруднено в районе Академгородка. Затор наблюдается в направлении Бердска от перекрестка с улицей Русской.

Затор образовался в сторону Бердска

— Уже стемнело, а я все еду, — пишет пользователь сервиса Юлия Медведева.

Другой пользователь 2ГИС сообщил, что на дороге случилось ДТП. По его данным, авария произошла вблизи остановки «Обское море».

1 августа в Кировском районе собралась двухкилометровая пробка. По словам очевидца, трудности на участке связаны с неработающим светофором.

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Затор Пробка Бердское шоссе Новосибирск
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Комментарии
1
Гость
2 августа 2024, 22:48
Дачники - они такие, мне их не понять.
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