«Уже стемнело, а я все еду»: новосибирцы встали в пробку на Бердском шоссе

Вечером 2 августа в Новосибирске собралась пробка. Затор образовался на участке Бердского шоссе, данные об этом появились на сайте 2ГИС.
По информации сервиса, движение транспорта затруднено в районе Академгородка. Затор наблюдается в направлении Бердска от перекрестка с улицей Русской.
— Уже стемнело, а я все еду, — пишет пользователь сервиса Юлия Медведева.
Другой пользователь 2ГИС сообщил, что на дороге случилось ДТП. По его данным, авария произошла вблизи остановки «Обское море».
1 августа в Кировском районе собралась двухкилометровая пробка. По словам очевидца, трудности на участке связаны с неработающим светофором.