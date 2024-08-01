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Дороги и транспорт «Всю неделю светофор не работает»: огромная пробка собралась в Кировском районе

«Всю неделю светофор не работает»: огромная пробка собралась в Кировском районе

По словам водителей, светофор не работает с понедельника

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7 комментариев
Причиной затора стали неработающие светофоры

Двухкилометровая пробка собралась в Кировском районе — затор начинается от пересечения улицы Мира и Советского шоссе и заканчивается на улице Петухова. По словам читателя НГС, трудности на участке связаны с неработающим всю неделю светофором.

— Вчера весь день и сегодня светофор не работает, как-то на этой неделе он слишком прославился. В понедельник не работал тоже, всю неделю светофор не работает, — говорит собеседник.

На улице Мира водители с трудом разворачиваются

О неработающем светофоре на проблемном участке также сообщают пользователи 2GIS.

— Почему нельзя за неделю сделать этот светофор? — жалуется один из водителей.

Пробка образуется на этом участке уже несколько дней

О неполадках со светофорами на участке НГС сообщал 30 июля. Издание обратилось в ГАИ за комментарием, ответ пока не поступил.

На прошлой неделе жители Новосибирска предложили убрать светофор на площади Сибиряков-Гвардейцев и перенести трамвайную остановку, расположенную неподалеку.

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Комментарии
8
Гость
1 августа 2024, 10:16
На Громова-Зорге тоже неделю не работает.
Гость
1 августа 2024, 10:25
Величие!! Горжусь!!
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