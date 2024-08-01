«Всю неделю светофор не работает»: огромная пробка собралась в Кировском районе

Причиной затора стали неработающие светофоры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Двухкилометровая пробка собралась в Кировском районе — затор начинается от пересечения улицы Мира и Советского шоссе и заканчивается на улице Петухова. По словам читателя НГС, трудности на участке связаны с неработающим всю неделю светофором.



— Вчера весь день и сегодня светофор не работает, как-то на этой неделе он слишком прославился. В понедельник не работал тоже, всю неделю светофор не работает, — говорит собеседник.

На улице Мира водители с трудом разворачиваются Источник: Читатель НГС

О неработающем светофоре на проблемном участке также сообщают пользователи 2GIS.



— Почему нельзя за неделю сделать этот светофор? — жалуется один из водителей.

Пробка образуется на этом участке уже несколько дней Источник: 2GIS











О неполадках со светофорами на участке НГС сообщал 30 июля. Издание обратилось в ГАИ за комментарием, ответ пока не поступил.



На прошлой неделе жители Новосибирска предложили убрать светофор на площади Сибиряков-Гвардейцев и перенести трамвайную остановку, расположенную неподалеку.