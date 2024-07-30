«Машины стоят колом»: в Кировском районе отключились светофоры — на дорогах огромные пробки

Проехать сейчас по Советскому шоссе, улице Бронной и Сибиряков-Гвардейцев очень сложно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Кировском районе 30 июля перестали работать несколько светофоров, из-за чего на основных дорогах образовались пробки. Об этом сообщают читатели НГС и пользователи 2ГИС.

По их данным, светофоры не работают на улице Сибиряков-Гвардейцев, а также на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова.

— Светофоры во всём Кировском не работают и всем пофиг, добирайтесь как хотите. По воздуху нельзя, — отметила пользовательница 2ГИС.

— Почему после каждого дождя эти два светофора до и после моста не работают! — возмущен новосибирец.

— Вторые сутки светофоры в Кировском районе отключены! Улица Мира перекрыта бетонными блоками. Машины стоят колом, — отметил читатель НГС.

Пробки по несколько километров на дорогах Источник: 2ГИС











Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГАИ Новосибирска.

На прошлой неделе жители Новосибирска предложили убрать светофор на площади Сибиряков-Гвардейцев и перенести трамвайную остановку, расположенную неподалеку.