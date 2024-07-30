НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 745мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Тело пропавшего новосибирца нашли в котловане

Мошенники из JPB
Новосибирск ведет соцсети
Завод гудит по ночам
Работа в Новосибирске
Продал дом и купил яхту
Июльфест в Новосибирске
Кто сидел за рулём BMW
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Машины стоят колом»: в Кировском районе отключились светофоры — на дорогах огромные пробки

«Машины стоят колом»: в Кировском районе отключились светофоры — на дорогах огромные пробки

Водители заявляют, что ситуация повторяется второй день

3 463
38 комментариев
Проехать сейчас по Советскому шоссе, улице Бронной и Сибиряков-Гвардейцев очень сложно

В Кировском районе 30 июля перестали работать несколько светофоров, из-за чего на основных дорогах образовались пробки. Об этом сообщают читатели НГС и пользователи 2ГИС.

По их данным, светофоры не работают на улице Сибиряков-Гвардейцев, а также на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова.

— Светофоры во всём Кировском не работают и всем пофиг, добирайтесь как хотите. По воздуху нельзя, — отметила пользовательница 2ГИС.

— Почему после каждого дождя эти два светофора до и после моста не работают! — возмущен новосибирец.

— Вторые сутки светофоры в Кировском районе отключены! Улица Мира перекрыта бетонными блоками. Машины стоят колом, — отметил читатель НГС.

Пробки по несколько километров на дорогах

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГАИ Новосибирска.

На прошлой неделе жители Новосибирска предложили убрать светофор на площади Сибиряков-Гвардейцев и перенести трамвайную остановку, расположенную неподалеку.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Пробка Кировский район Светофор не работает Советское шоссе Улица Петухова
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Человек прямоходящий свободный
30 июля 2024, 10:34
Контроль за работой светофоров установить, онлайн, это нет. Слишком дорого. Слишком сложно. Не. Зато камеры, штрафующие кого им покажется нужным, это да. Кругом понатыкали. Ну да. Камера ведь бабло, как пчёлка мёд, приносит. А светофор, он бесплатный. Отсюда вывод. Бало, как всегда побеждает. И цель их, не в том, что бы движение транспорта наладить, а что бы баблишка порубить.
styil
30 июля 2024, 11:13
при ТАКОЙ организации движения в городе честные руководители ГАИ и прочих контор, которые пилят за "организацию движения", должны подать в отставку, сдать полученные деньги и молить бога - чтоб не расстреляли!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Юлия,45

Максим,48

Светлана,63

Андрей Дик,36

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление