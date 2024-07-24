Против пешеходов. Автомобилисты просят убрать светофоры и перенести остановку на Сибиряков-Гвардейцев — схема с идеей

В месте, где часто собирается пробка, есть пешеходный переход и трамвайная остановка Источник: Оля Котяшова/ 2ГИС











Жители Новосибирска предложили убрать светофор на площади Сибиряков-Гвардейцев и перенести трамвайную остановку, расположенную неподалеку. Некоторые считают, что так на этом участке будет меньше пробок. Предложение опубликовала сибирячка Юлия в группе «Типичная Затулинка| Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Основная причина затора — это светофор»

Как объясняет Юлия, ежедневно на этом участке жители стоят в пробках.

— Основная причина затора — это светофор. Ранее писали как можно разрешить ситуацию на госуслугах. Но никто ничего не хочет менять. Может быть, в тестовом режиме попробуем данную схему. А необходимо убрать светофоры на участке, вместе с пешеходным переходом, остановку трамвая перенести на светофор за кольцом, пешеходный переход там есть. Тем самым улучшится пропускная способность, со стороны Маркса, в сторону Затулинки, и в обратную сторону, — написала Юлия.

По словам девушки, в дни, когда на этом участке не работает светофор — пробки нет. В комментариях откликнулся новосибирец Роман, который опубликовал ответ мэрии на это предложение. В нем представители администрации в соцсети «ВКонтакте» написали, что на этом участке установлен оптимальный режим работы светофоров и корректировка не планируется.

Жители возмущены из-за участка со светофором и трамвайной остановкой Источник: Юрий Орлов/ NGS.RU











С предложением Юлии согласились не все. Комментатор Александр написал, что будет неудобно идти до автобусной остановки. Со схемой движения от жителей придется обходить кольцо и тратить на это больше 10 минут. Другая жительница считает, что пробка в этом месте не из-за светофора.



— Там пробка, потому что в сторону от Маркса 8–10 полос встают и потом все перестраиваются в 2 полосы. Просто узкая дорога (после широкой на самой площади). И плюс светофор у «Метро» тормозит поток. Вот там можно с кнопкой поставить светофор, чтобы люди могли безопасно переходить. Но убирать светофоры нельзя, конечно. И так эти улицы страшно переходить без светофора, на Петухова до сих пор не везде они стоят, я иду до светофора всегда, — написала Светлана.



Решение из-за «хотелки»

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, объясняет, что светофор в этом участке поставлен по государственным стандартам. При его установки ориентировались на пешеходный и автомобильный трафик и наличие переходов поблизости.



— Беда в том, что именно так у нас в городе и принимаются подобного рода решения. Не проектированием как это положено по закону, а исходя из «хотелок» и субъективных частных мнений, порой подобных обывательских подходов, которые транслируют некоторые депутаты. В этом случае, очевидно, что комплекс светофорного регулирования на площади не отлажен, как положено. Заметно также, что есть проблемы въезда на перекрёсток со стороны Мира, а само движение по кольцу хаотично, — отметил Александр Стефанов.

Как добавил координатор дорожной инспекции, не стоит увлекаться фантазиями о переносе пешеходных переходов, а нужно знать и соблюдать нормы. Тогда в городе будет безопаснее, комфортнее и удобнее для всех участников движения.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков объясняет, что если у водителей есть предложение по изменению движения, то нужно обратиться в общественную приемную мэрии Новосибирска. Если будет заинтересованность в обращении, то департаменту транспорта нужно будет разобраться в ситуации. Потом на рабочей группе по организации дорожного движения с представителями сотрудников администрации Кировского района, представителями ГИБДД, Управления пассажирских перевозок, Управления дорожного строительства, Управления автомобильных дорог. Вячеслав Ашурков считает, что шансы на реализацию у этого предложения есть.



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