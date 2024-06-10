«Делают удобно нарушителям»: дорожные камеры будут размещать по-новому — станет ли опаснее на дорогах

В постановлении установлены правила размещения всех видов камер фотовидеофиксации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 1 сентября в России вступит в силу постановление о новых правилах размещения и работы систем фотовидеофиксации — камер, которые ловят нарушителей ПДД. Принятый документ вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов. Часть из них убеждены, что изменения дают слишком много лазеек автомобилистам, нарушающим ПДД, а другие радуются, что в деле камер наводят порядок. Корреспондент НГС изучила постановление и те изменения, которые оно вводит, а также узнала, станет ли из-за новых правил опаснее на дорогах Новосибирска.

Что изменится с 1 сентября

1 июня было принято постановление Правительства РФ № 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации». Оно вводит целый ряд требований к камерам, которые размещают на дорогах для фиксации нарушений ПДД.

Определен перечень мест, где можно устанавливать системы фотовидеофиксации. Среди пунктов есть возможность поставить камеру в месте, где осуществляется контроль безопасности движения, то есть по решению власти. Поэтому ждать, что камеры оставят только на перекрестках и в местах концентрации ДТП, не приходится.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Постановление вводит еще целый ряд изменений. Теперь прописано расстояние, на котором должны устанавливаться камеры. В городе это не менее одного километра, а на трассе — пять километров. Но есть ряд исключений — очаги аварийности, перекрестки, развязки. В этих местах расстояние может быть и меньше.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Теперь зона контроля, то есть фиксации возможного нарушения, у камеры может начинаться не ранее чем через 150 метров от предупреждающего о ней знака. Информацию о всех нарушениях будут передавать в единую систему МВД «Паутина», а автомобили с передвижными камерами должны быть обязательно со спецзнаками.



Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

К чему приведут правила о минимальном расстоянии между камерами

Новые требования об обязательном минимальном расстоянии между камерами по-разному оцениваются экспертами. Так, Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), уверен, что это положительно скажется на общей ситуации на дорогах.



— Я встречал такое на Ордынской трассе, что каждые 200 или 300 метров стоит по камере. И правило о минимальном расстоянии сделает так, чтобы их не частили. Чтобы не получилось, что где-то пусто, а где-то густо. Едешь иной раз и просто зло берет. У вас что, денег так много, чтобы их так ставить? Камеры перераспределят, при этом в законе есть оговорка, что можно ставить их чаще в очагах аварийности, поэтому безопасность на дорогах это не должно снизить, — подчеркнул Вячеслав Ашурков. — Теперь понятные критерии для установки — не просто так захотел чиновник и поставил камеру не пойми где, а должны быть основания для этого.



Он добавил, что правило о знаках и расстоянии до камеры касается лишь дорог за городом. В самом Новосибирске предупреждающие знаки ставить не обязаны.



Правило о знаках и расстоянии до камеры касается лишь дорог за городом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, отметил, что вслух декларируется, что камеры фотовидеофиксации должны обеспечивать безопасность на дорогах. Экипажей ДПС не хватает, везде поставить сотрудников не получится.



— При этом те требования и правила, которые к этим камерам теперь сформулировали, исходят из каких-то других принципов, — уверен эксперт. — Я выскажу такое непопулярное мнение, что расположение камер и уведомления о них быть в принципе не должно.



Он добавил, что в странах, где высокие показатели безопасности на дорогах, никто о камерах не предупреждает, не публикует их расположение и не вводит правила об обязательных расстояниях.



— Водитель в этом случае соблюдает правила на всём протяжении пути. А так сбрасывает скорость перед камерой, а потом на трассе можно пять километров жать на газ, — отметил Александр Стефанов. — Добиваются ли камеры того эффекта, для которого они предназначаются? Мы видим по факту, что нет. Я считаю все эти требования в постановлении избыточными. Если мы говорим, что давайте сейчас сделаем так, чтобы штрафовали меньше, значит, если вещи своими именами называть, мы делаем нарушителям поблажки. Делаем для них удобные способы объезда средств фиксации нарушений и дальше по списку.

Система МВД «Паутина»

В 2021 году начала работать федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина». С ее помощью МВД может искать угнанные автомобили, скрывшиеся с места ДТП. Теперь в нее будут собирать данные с камер со всей страны. Эксперты оценивают это как еще один шаг к централизации.



— Имея большой массив данных, можно проанализировать их и принять решения, которые потом, скорее всего, будут масштабировать по всей стране. Думаю, что это будет эффективно, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.



Как именно работает система полиции, известно мало, но централизация может дать больше статистической информации для принятия решений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как именно работает система полиции, известно мало, но эксперты опасаются, что при такой централизации может пострадать качество полученных с камер материалов и их обработка.

— Часто происходит так, что знаки установлены некорректно, приходит штраф и нужно оспаривать постановление. Или иногда выписывают штраф машине, которая едет в это время на эвакуаторе. Есть опасения, что когда будет такая централизация, то таких ляпов может стать больше, — отметил Александр Стефанов.

Станет ли опаснее на дорогах Новосибирска

Вячеслав Ашурков уверен, что ситуация на дороге не станет опаснее, когда правила вступят в силу.



— Думаю, что изменения, которые вводят, должны навести порядок в установке камер. Перечень мест для установки достаточен для того, чтобы на дорогах было безопасно. А за всеми изменениями у нас должны следить в ГИБДД и прокуратуре, поэтому тут их зона ответственности, — объяснил Вячеслав Ашурков.



Нововведения могут расслабить автомобилистов, особенно за городом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Александр Стефанов в свою очередь не разделяет такой оптимизм и уверен, что нововведения расслабят часть автомобилистов.



— Я считаю, что чем больше послаблений и вариантов даем автомобилисту, чтобы объехать или избежать наказания за нарушение, то тем дольше будем идти к той цели, что поставил президент. Мы должны обеспечить нулевую смертность на дорогах. Но вот с такими подходами нам до этой цели в обозримом будущем не добраться, — убежден Александр Стефанов.

Эксперты сходятся в главном — прежде, чем что-то требовать от автомобилистов, владелец дороги должен сам соблюсти все требования. И это касается не только качества дорог.

— Владелец дороги — муниципалитет — должен со своей стороны исполнить закон и сделать всё необходимое по проекту организации дорожного движения. То есть как минимум такой проект должен быть разработан в полном объеме. В Новосибирске его до сих пор нет, и мы будем постоянно в это упираться, — уверен Александр Стефанов.

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