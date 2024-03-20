Без Москвы: федеральный минтранс не хочет давать деньги на новосибирское метро — как его будут строить

Средства на развитие метро будут выделять из областного бюджета Источник: архив НГС











Новосибирцы уже не первый год ждут развития городского метро. Тем более, что власти регулярно делают заявления о продлении Дзержинской линии и даже строительстве новых веток. Несмотря на это, пока даже точная дата запуска достроенной «Спортивной» неизвестна. Вопрос проектирования и строительства часто упирается в финансирование — у города денег на такую масштабную стройку нет. Еще один важный вопрос — увеличение подвижного состава. Стоит ли Новосибирску ждать помощи от Москвы — читайте в этом материале.



Не надеемся на Москву

В 2022 году в Новосибирске запускали поезда метро с пятью вагонами — это помогало перевозить больше пассажиров. Но пилотный проект закончился, и теперь в городе опять курсируют поезда с четырьмя вагонами. Чтобы вновь запустить пятивагонные, нужно увеличивать парк составов, при этом все вагоны одного состава должны быть примерно в одном состоянии и с одним пробегом. Новосибирские власти рассчитывали, что их городу привезут из Москвы при обновлении составов там.



Вот только столичные власти в ответ на запрос НГС сообщили, что не планируют поставлять списанные «номерные» вагоны в Новосибирск (в прошлый раз их привозили в город в 2022 году). В пресс-службе департамента транспорта Москвы редакции НГС объяснили, что у всего подвижного состава ограничен срок службы. Когда он истекает, вагоны метро заменяют новыми моделями, а старые составы списывают с баланса в установленном порядке.



— Передачу вагонов с истекшим сроком службы другим метрополитенам мы не считаем целесообразным. Одновременно с этим мы открыты к любым предложениям от метрополитенов и всегда готовы к сотрудничеству, — объяснили НГС в Московском метрополитене.



Первые «номерные» вагоны появились в Московском метрополитене в конце 1970-х годов. Раньше они составляли основу парка, но постепенно его обновляют. От них полностью отказались на Калужско-Рижской, Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. Сейчас они курсируют в основном по Замоскворецкой линии, но скоро там планируют заменить подвижные составы.



В середине 2022 года продление Дзержинской линии метро оценивали в 26,7 миллиарда рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В московском метро также можно встретить номерные вагоны, которые произвели в 2000-х годах. Они прошли капитально-восстановительный ремонт. Также есть модификации 2009–2011 годов. После истечения срока службы они проходят необходимый ремонт, в том числе средний и капитальный.



— По информации Московского метрополитена, в настоящее время вопрос о передаче вагонов в Новосибирский метрополитен не прорабатывается, — добавили в департаменте транспорта Москвы.



При этом вагоны метро в Новосибирске собираются обновить до 2029 года — в 2031 году срок эксплуатации действующих вагонов будет истекать.



НГС также обращался с запросом в Министерство транспорта России с просьбой рассказать, планируется ли выделение средств на продление Дзержинской линии метро, при каких условиях финансирование станет возможным, а также поступали ли в ведомство заявки на финансирование строительства станций в Новосибирске. Ответ был весьма лаконичным:



— В настоящее время выделение федерального финансирования на строительство метро в Новосибирске не планируется. Вопросы развития городского общественного транспорта находятся в зоне ответственности властей региона.



Планы мэрии

Согласно Генплану, до 2030 года в городе собираются продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна. Должны появиться две новых станции, «Гусинобродская» и «Молодежная», и метродепо «Волочаевская». Ленинскую линию на Левом берегу планируют протянуть до улицы Троллейной: для этого построят станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная». За станцией «Заельцовская» запланирована станция «Ботаническая», которую раньше называли «Северная».



В марте этого года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска рассказали, что проект продления Дзержинской линии от «Золотой Нивы» до «Молодежной» с двухпутной веткой до метродепо «Волочаевское» получил положительное заключение экспертизы еще в 2010 году.



Сроки строительства второго тоннеля на «Золотой Ниве» власти не называют Источник: Татьяна Кривенко / NGS.RU











Длина второго перегонного тоннеля на станции «Золотая Нива» должна составить 526 метров. Строительство придется вести в условиях действующего метрополитена. По информации мэрии, сейчас идет подготовка к проектированию тоннеля.



— Финансирование разработки проектно-сметной документации планируется осуществить за счёт консолидированного бюджета Новосибирской области в период 2024–2027 годов, — отметили в пресс-центре мэрии.



Вопросы с финансированием строительства будут решать после того, как для новых объектов разработают проекты, и они пройдут экспертизу.



19 марта во время заседания в Заксобрании исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что до мая 2024 года власти собираются объявить аукцион на проект продления Дзержинской линии метрополитена. Техническое задание для этого готово.



Как бы новосибирцы ни идеализировали столицу, и в московском метрополитене есть свои проблемы. Например, громкие старые вагоны на некоторых линиях, некомфортная температура, шум от строительства новых станций. Подробнее о сложностях для московских пассажиров НГС писал в этом материале.



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