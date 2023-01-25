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Тема дняМетрополитен убрал 5-вагонные составы
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Метрополитен убрал пятивагонные составы — объясняем почему

Если коротко: пилотный проект закончился, для продолжения нужны вагоны из Москвы

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Пятивагонные составы выходили на линию в часы пик

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Новосибирский метрополитен убрал пятивагонные составы с линии. Решение объяснили тем, что тестовый период закончился. Чтобы продолжить, нужны новые вагоны, но пока их нет.

В метрополитене напомнили, что с августа по декабрь в час пик на линию выходили пятивагонные составы — это был пилотный проект. Систему работы пятивагонных составов испытали, теперь, чтобы продолжить, нужны дополнительные ресурсы. Количество вагонов в метро не меняется (сейчас их около сотни), часть из них, как правило, находится в ремонте: текущем, капитальном.

Кроме того, объяснили в пресс-службе метро, все вагоны одного состава должны быть примерно в одном состоянии, с одним пробегом, технической возможности это обеспечить сейчас нет, нужны еще вагоны.

В новосибирском метрополитене напомнили, что на момент запуска речь шла о поставках вагонов из Москвы, но пока их нет, поэтому пятивагонные составы на линии — пока перспектива.

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