Метрополитен убрал пятивагонные составы — объясняем почему

Новосибирский метрополитен убрал пятивагонные составы с линии. Решение объяснили тем, что тестовый период закончился. Чтобы продолжить, нужны новые вагоны, но пока их нет.
В метрополитене напомнили, что с августа по декабрь в час пик на линию выходили пятивагонные составы — это был пилотный проект. Систему работы пятивагонных составов испытали, теперь, чтобы продолжить, нужны дополнительные ресурсы. Количество вагонов в метро не меняется (сейчас их около сотни), часть из них, как правило, находится в ремонте: текущем, капитальном.
Кроме того, объяснили в пресс-службе метро, все вагоны одного состава должны быть примерно в одном состоянии, с одним пробегом, технической возможности это обеспечить сейчас нет, нужны еще вагоны.
В новосибирском метрополитене напомнили, что на момент запуска речь шла о поставках вагонов из Москвы, но пока их нет, поэтому пятивагонные составы на линии — пока перспектива.