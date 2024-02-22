Станцию не построили, а название сменили — как на плане Новосибирска появилась «Ботаническая»

В мэрии Новосибирска объяснили, откуда в проекте планировки территории появилась станция метро «Ботаническая». Оказалось, что это новое название станции «Северная», которую планируют построить за «Заельцовской».
Об этом сообщили в ответе на запрос НГС в департаменте строительства и архитекруты мэрии Новосибирска.
— Станция метрополитена «Северная», предусмотренная действующей редакцией Генерального плана, в проекте планировки территории, утвержденным постановлением мэрии от 13.02.2024 отображена как станция метрополитена «Ботаническая», с уточненным местоположением и наименованием, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Власти уточнили, что Генеральный план и проект планировки разработаны на срок до 2030 года.
Ранее новосибирцы бурно отреагировали на строительство новой станции метро. Мы собрали в одном материале самые эмоциональные комментарии.