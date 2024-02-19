«Сначала бы "Спортивную" достроили»: как новосибирцы отреагировали на планы строительства новой станции подземки

В мэрии Новосибирска поделились планами о развитии Ленинской линии метро. На официальном сайте появилась информация о планировке территории между Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук. По проекту от площади Калинина на север построят новую станцию метро — «Ботаническую». После публикации этой новости сотни читателей НГС оставили свои гневные комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
В комментариях многие читатели усомнились в строительстве новой станции.
— «Золотую ниву» два раза «открывали». Это всё, что надо знать о метро в сибирских городах, — отметил Гость.
— Сколько уже планов было провести метро до 5 и 6 микрорайонов и через Учительскую с Дзержинской линии, теперь через Ельцовку, и эстакаду через трамвайную линию на Северном, вы бы уж определились, — негодует Читатель.
— Как в Москве строить — так нормальные сроки, как в Новосибирске — так 20 лет и то опаздывают, — написал пользователь под ником 274452615.
А некоторые читатели припомнили не открытую станцию метро «Спортивную».
— Закончили бы «Спортивную», а потом мечтать начали, хотя... зачем она нужна, — отметил Читатель.
— «Могут построить», «возможно протянут» — ох уж эти сказки про метро. Про «Площадь Станиславского» слухи уже 30 лет ходят. А «Спортивную», которая еще при советах заложена, до сих пор доделать не могут, — написал Гость.
— Одну уже построили, всё открыть не могут, ключ потеряли, видимо, — возмутился Читатель.
— На площади Станиславского еще в 2013 году должны были открыть. И сколько читаю, все станции к 2030 году! Все деньги уходят в Москву. Там по пять станций в год строят. А у нас только обещания. «Спортивную» год как сдать должны были. Экспресс-трамваи обещали в сторону Юго-Западного, Западного. Ждем, — написал Гость.
В начале февраля стало известно, что в Новосибирске запланировали станцию метро «Заводская» в Ленинском районе. Ее могут запустить недалеко от промзоны.
Ранее НГС изучил новости наших коллег и выяснил, что и в столице, где за три года хотят построить 17 станций, не всё так гладко. Сравниваем, что беспокоит сибиряков и москвичей.