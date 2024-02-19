«Сначала бы "Спортивную" достроили»: как новосибирцы отреагировали на планы строительства новой станции подземки

В комментариях многие читатели усомнились в строительстве новой станции.



— «Золотую ниву» два раза «открывали». Это всё, что надо знать о метро в сибирских городах, — отметил Гость.



— Сколько уже планов было провести метро до 5 и 6 микрорайонов и через Учительскую с Дзержинской линии, теперь через Ельцовку, и эстакаду через трамвайную линию на Северном, вы бы уж определились, — негодует Читатель.

— Как в Москве строить — так нормальные сроки, как в Новосибирске — так 20 лет и то опаздывают, — написал пользователь под ником 274452615.

