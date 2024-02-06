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СрочноСтанция «Заводская» появилась в плане до 2030 года
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Метро в промзоне Новосибирска: станция «Заводская» появилась в проекте планировки, расписанном до 2030 года

Общий размер территории, о которой идет речь — 1277,9 га

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Новосибирцы до сих пор ждут открытия станции метро «Спортивная»

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Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о проекте планировки территории в Ленинском районе, которая находится между проездом Энергетиков, улицами Станционной, Олимпийской и включает строительство новой станции метро. Документ № 527 был размещен на сайте 5 февраля, а подписан 2 февраля.

Общий размер территории, о которой идет речь — 1277,9 га. Планы по развитию территории промзоны расписаны до 2030 года. Большая часть отойдет под производственные площадки.

Так будет выглядеть территория со станцией метро «Заводская»

Так будет выглядеть территория со станцией метро «Заводская»

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Проектом предусматривается создание магистральной улицы общегородского значения — Героической. Она должна связать Левобережную скоростную магистраль и улицу Троллейную.

— В створе проектируемой улицы Героической пройдет участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии, — говорится в документе.

Также в перечне есть прогноз о количестве жителей и потребностях социальной инфраструктуры.

Общие планы на строительство метро в Новосибирске

Общие планы на строительство метро в Новосибирске

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В конце января машинисты пожаловались на условия работы в новосибирском метро. В редакцию НГС обратились несколько человек, которые заявили, что вынуждены работать в авральном режиме: рабочие графики выписывают не на месяц, как положено, а на ближайшие два-три дня.

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