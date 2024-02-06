Метро в промзоне Новосибирска: станция «Заводская» появилась в проекте планировки, расписанном до 2030 года

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о проекте планировки территории в Ленинском районе, которая находится между проездом Энергетиков, улицами Станционной, Олимпийской и включает строительство новой станции метро. Документ
Общий размер территории, о которой идет речь —
Проектом предусматривается создание магистральной улицы общегородского значения — Героической. Она должна связать Левобережную скоростную магистраль и улицу Троллейную.
— В створе проектируемой улицы Героической пройдет участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии, — говорится в документе.
Также в перечне есть прогноз о количестве жителей и потребностях социальной инфраструктуры.
В конце января машинисты пожаловались на условия работы в новосибирском метро. В редакцию НГС обратились несколько человек, которые заявили, что вынуждены работать в авральном режиме: рабочие графики выписывают не на месяц, как положено, а на ближайшие два-три дня.