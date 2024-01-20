Потерянные смены и график на 3 дня: машинисты новосибирского метро пожаловались на работу — трудиться приходится неделями

Машинисты пожаловались на условия работы в новосибирском метро. В редакцию НГС обратились несколько человек, которые заявили, что вынуждены работать в авральном режиме: рабочие графики выписывают не на месяц, как положено, а на ближайшие два-три дня. У людей, по их словам, нет возможности нормально планировать быт, иногда они работают по две недели без выходных, переутомляются. Это, впоследствии, по их словам, может сказаться на безопасности движения поездов. Корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с машинистами и изучил ответы мэрии на их претензии.
Рваный график
Владимир и Александр (имена изменены — прим. ред.) свои имена попросили не афишировать, но при этом отметили, что руководству метрополитена они хорошо известны. Уже несколько лет эти работники борются за «нормальные», по их словам, условия труда. Дело касается трудовых графиков, то есть расписания рабочих и выходных дней. Машинисты уверяют, что графики должны составлять на каждый месяц, но по факту работники метрополитена получают на руки расписание на ближайшие 2–3 дня.
— Я с 2015 года работал помощником машиниста, с 2020-го работаю машинистом электроподвижного состава. При мне такая практика была всегда. Мы можем работать по две недели без выходных, особенно, если кто-то уходит на больничный, — рассказал Владимир.
Формально, уверяют машинисты, они не перерабатывают, потому подсчёт нормы часов производится раз в три месяца: если ты переработал в первый месяц, то во втором или третьем тебе дадут столько выходных, сколько необходимо, чтобы подбить норму. Рваный график работы, по словам собеседников НГС, не устраивает большинство машинистов, которых в новосибирском метрополитене насчитывается больше сотни.
— Эти недельные переработки влияют на внимательность, на утомляемость. Мы работаем под землёй, где проходит огромное количество людей, то есть концентрация всевозможных вирусов — запредельная. Когда человек утомляется, иммунитет падает, сотрудник заболевает, уходит на больничный. С выходных выдергивают здоровых, которые получают ту же нагрузку, и так постоянно, — поясняет Александр.
Работа на пределе возможностей, по словам мужчин, пока к нештатным ситуациям в метро не приводила, но выражается в мелочах. Машинист, работая десятую смену подряд, может совершить ошибку: например, прижать кого-нибудь дверями.
Кроме того, из-за краткосрочных графиков сотрудники вынуждены самостоятельно высчитывать отработанное за месяц. При этом смены, по их словам, имеют свойство «теряться», тогда их отработку приходится доказывать. Из более чем сотни машинистов новосибирского метрополитена далеко не все считают смены, отметили собеседники НГС.
Коллективное обращение
В метро образовалась инициативная группа машинистов, которая пытается восстановить нормальные условия работы. Летом 2022 года сотрудники ходили на приём к руководству с требованием формировать рабочие графики на месяц. Им, по их словам, отказали.
Коллективные заявления в трудовую инспекцию и департамент транспорта новосибирской мэрии ощутимых результатов тоже не принесли, говорят машинисты. На определенном этапе жалобщикам якобы выдали индивидуально составленные месячные графики, но затем вернули прежний режим труда.
— После обращения в трудовую инспекцию в 2023 году мне выдали месячный график один раз. На бумаге подписанный, заверенный. Я по нему отработал, больше мне никогда не предоставляли, чтобы я работал по нему, — отметил Владимир.
Сегодня, уверяют сотрудники метро, на всеобщее обозрение вывешивают месячный график, но это формальность. Машинистам по-прежнему выдают расписание на 2–3 дня: при наличии общего графика каждому выдают график «изменённый» (фотографии графиков имеются в распоряжении редакции).
В 2024 году, говорят мужчины, графики работы машинистов до сих пор буквально вручную составляют люди, когда в метрополитенах других регионов этот процесс автоматизирован. Собеседники полагают, что руководство просто не намерено тратить деньги на внедрение специальных компьютерных программ, которые, с одной стороны, облегчат человеческий труд, но с другой — лягут бременем на бюджет.
Что говорят в мэрии
В распоряжении редакции НГС оказались результаты проверки, которую проводили сотрудники транспортного департамента новосибирской мэрии по коллективному заявлению машинистов о нарушении их трудовых прав. Проверка прошла летом 2023 года.
— В ходе проверки установлено, что на момент подачи заявления график работы машинистов на месяц отсутствовал. На сегодняшний день нарушение устранено. Разработано и внедрено программное управление по формированию ежемесячных графиков работы. Графики сменности составляются, корректируются и доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие, — говорится в результатах проверки.
Выдержка из документа, уверяют собеседники реакции, не отражает действительности.
Редакция НГС отправила в транспортный департамент мэрии запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В городской администрации подчеркнули, что режимы работы и отдыха регламентируются договором, подписанным работодателем и профсоюзным комитетом Новосибирского метрополитена.
— Графики выхода машинистов на работу составляются на месяц вперед. Случаи нарушения режима труда и отдыха машинистов работодателем не допускаются, их работа организована в соответствии с требованиями Приказа Минтранса, — отмечено в ответе.
Собеседники редакции уверяют, что требования ввести реально действующие ежемесячные графики работы поддерживает большинство машинистов новосибирского метрополитена, но сотрудники опасаются потерять работу. У всех кредиты, ипотеки и другие обязательства.
В октябре прошлого года жительницу Новосибирска зажало дверьми в вагоне метро. Из-за этого полицейские составили на неё протокол.