Потерянные смены и график на 3 дня: машинисты новосибирского метро пожаловались на работу — трудиться приходится неделями

Рваный график

Владимир и Александр (имена изменены — прим. ред.) свои имена попросили не афишировать, но при этом отметили, что руководству метрополитена они хорошо известны. Уже несколько лет эти работники борются за «нормальные», по их словам, условия труда. Дело касается трудовых графиков, то есть расписания рабочих и выходных дней. Машинисты уверяют, что графики должны составлять на каждый месяц, но по факту работники метрополитена получают на руки расписание на ближайшие 2–3 дня.

— Я с 2015 года работал помощником машиниста, с 2020-го работаю машинистом электроподвижного состава. При мне такая практика была всегда. Мы можем работать по две недели без выходных, особенно, если кто-то уходит на больничный, — рассказал Владимир.

