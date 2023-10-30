Жительницу Новосибирска зажало дверьми в вагоне метро — за этого полицейские составили на нее протокол

— Это произошло около 10 утра, я как раз ехала на работу. Я зашла в последний вагон поезда на станции «Речной вокзал», так как народу было много пройти в середину вагоне не удалось и так вышло, что дверями мне зажало пуховик. Я пыталась его вытянуть, затем на помощь пришли другие пассажиры, но у них также ничего не получилось. Пассажиры пытались связаться с машинистом, но безуспешно, — пояснила Ольга.