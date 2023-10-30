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Жительницу Новосибирска зажало дверьми в вагоне метро — за этого полицейские составили на нее протокол

Из-за того, что сибирячка не могла освободиться ее увезли в депо

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Инцидент произошел на станции метро «Речной вокзал»

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Жительницу Новосибирска Ольгу утром 30 октября зажало дверьми в вагоне метро. Как рассказала сибирячка НГС, инцидент произошел на станции метро «Речной вокзал».

— Это произошло около 10 утра, я как раз ехала на работу. Я зашла в последний вагон поезда на станции «Речной вокзал», так как народу было много пройти в середину вагоне не удалось и так вышло, что дверями мне зажало пуховик. Я пыталась его вытянуть, затем на помощь пришли другие пассажиры, но у них также ничего не получилось. Пассажиры пытались связаться с машинистом, но безуспешно, — пояснила Ольга.

В пресс-службе «Новосибирского метрополитена» пока не проккоментировали инцидент

В пресс-службе «Новосибирского метрополитена» пока не проккоментировали инцидент

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По словам сибирячки, так как она не смогла выбраться ее увезли в депо. Лишь там, когда машинист проверял работу дверей Ольге удалось освободить пуховик.

— Там видимо увидели, что я стою, дверь приоткрыли и я освободила пуховик. Сразу попыталась связаться с машинистом, но никто не ответил. Немного погодя пришел машинист и поспросил подождать. Мена довезли на станцию «Заельцовская» и иже там меня забрали полицейские, — рассказала женщина.

По словам Ольги, из-за этой ситуации на нее составили акт о правонарушении. После составления протокола, ее отпустили и сказали, что с ней свяжутся.

Пресс-секретарь «Новосибирского метрополитена» Владимир Кузменкин сообщил журналисту НГС, что уточнит ситуации и прокомментирует инцидент позже.

Ранее «Новосибирский метрополитен» предложил департаменту по тарифам Новосибирской области поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей.

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