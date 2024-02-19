Новую станцию метро могут построить в Заельцовском районе — «Ботаническую» внесли в план

В планах по строительству метро в Новосибирске появилась новая станция — «Ботаническая». Ее могут запустить в Заельцовском районе.
Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии Новосибирска. Схема станции изображена в приложении к проекту планировки территории между Красным проспектом, рекой 2-й Ельцовкой, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.
На схеме показано, что «Ботаническая» будет находиться севернее «Заельцовской» на Красном проспекте. Согласно плану, от новой станции до транспортно-пересадочного узла «Северная» протянут наземную часть метрополитена.
В положении об очередности развития территории указано, что продление Ленинской линии от площади Калинина до станции «Северная» запланировано до 2030 года. В этот же срок планируется строительство транспортно-пересадочного узла с таким же названием.
Проект планировки территории подписал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. НГС направил запрос в администрацию города, чтобы выяснить, когда планируется построить новую станцию.
В начале февраля стало известно, что в Новосибирске запланировали станцию метро «Заводская» в Ленинском районе. Ее могут запустить недалеко от промзоны.