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Тема дня26,7 миллиарда надо на продлении Дзержинской линии
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Продление Дзержинской линии метро в Новосибирске оценили в 26,7 миллиарда рублей

Чтобы получить бюджетный кредит, мэрии нужно подготовить необходимые документы

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На линии появятся две новые станции и электродепо

На линии появятся две новые станции и электродепо

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В Новосибирске на достройку двух станций Дзержинской линии метро и электродепо планируют потратить 26,7 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в планах построить на линии две новые станции «Молодежная» и «Северная», а также электродепо «Волочаевское».

— На плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены расходы по строительству станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена, корректировка сметной документации участка продления Дзержинской линии от станции «Золотая нива» до станции «Молодежная», — пояснили в муниципалитете.

Для получения бюджетного кредита на развитие метро мэрии нужно подготовить необходимые документы и найти финансирование на создание проекта.

В Новосибирске стала протекать станция метро «Студенческая». В пресс-службе метрополитена это связывают с ремонтом проспекта Карла Маркса и обильными осадками.

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