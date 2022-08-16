Продление Дзержинской линии метро в Новосибирске оценили в
26,7 миллиарда рублей
Чтобы получить бюджетный кредит, мэрии нужно подготовить необходимые документы
В Новосибирске на достройку двух станций Дзержинской линии метро и электродепо планируют потратить 26,7 миллиарда рублей.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в планах построить на линии две новые станции «Молодежная» и «Северная», а также электродепо «Волочаевское».
— На плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены расходы по строительству станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена, корректировка сметной документации участка продления Дзержинской линии от станции «Золотая нива» до станции «Молодежная», — пояснили в муниципалитете.
Для получения бюджетного кредита на развитие метро мэрии нужно подготовить необходимые документы и найти финансирование на создание проекта.
В Новосибирске стала протекать станция метро «Студенческая». В пресс-службе метрополитена это связывают с ремонтом проспекта Карла Маркса и обильными осадками.