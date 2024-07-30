«Можно вечность простоять»: новосибирцы поругались из-за автохама и женщины, огревшей его машину пакетом

Водитель проехал вблизи женщины, она в ответ ударила его машину пакетом Источник: читательница НГС Ольга











Новосибирцы ополчились на водителя, проехавшего в сантиметрах от женщины, идущей по зебре на улице Кошурникова. Досталось и самой женщине, ругали ее за то, что она ударила по машине автохама пакетом. Одни решили защитить водителя, называя сибирячку слишком нервной, другие наоборот встали на сторону пешехода.



Читатели НГС оставили почти 200 комментариев под новостью. Некоторые обвинили неработающие после дождя светофоры, но больше всего спорили о том, кто же виноват: пешеход или водитель. Посмотрите видео еще раз и прочитайте ниже самые интересные комментарии и проголосуйте в опросе.

Источник: читательница НГС Ольга

За водителя

Поддерживали автомобилиста чаще всего из-за того, что он пропустил женщину, а она якобы сама виновата, что напугалась. Комментаторы уверены: водитель проехал не перед ней, значит бояться сибирячке было нечего, а бить пакетом и вовсе не стоило.

— Честно, на мой взгляд водителя, абсолютно неадекватная женщина. Я бы по ней тоже вышла и треснула чем потяжелее. Пусть себе купит машину и сколько душе угодно бьет. Ее пропустили? Пропустили. Не задавили? Не задавили. Вот эта мысль у пешеходов, что они - царь и бог, раздражает иногда, — делится читатель.

— Водитель ехал по дороге, пешехода пропустил. Не дождался, пока она до дома дошла, ничего страшного. Так можно вечность на этом пешеходнике простоять, пока каждого ждать, когда пройдет, уйдет с него. Там уже следующий на подходе, — недоволен новосибирец.

— Чем помешал водитель? Он проехал за ней, а не перед ней. Бешеная какая-то. Она уже прошла, но решила развернуться и ударить, — считает сибиряк.

— Она уже прошла, и машина соответственно поехала. Но она вернулась и ударила проезжающую машину. А для умников, говорящих, что водитель должен стоять, пока пешеход не прошел, скажу, что не должен, — пишет комментатор.

За пешехода

Защищая сибирячку, которая треснула по машине пакетом, новосибирцы в основном вспоминали свои истории, когда их водители не пропускали на пешеходном переходе. Ругали и торопящихся водителей.

— Пешеходный переход на улице Новогодней. Та сторона остановилась, чтобы пропустить пешехода, с этой стороны машин нет. И вот он, красавец, гонит по встречке под сотку, ему срочно надо в сторону площади Лыщинского. Пронесся мимо благоразумно отступившего назад с проезжей части пешехода, — рассказывает читатель.

— Мне ребенка детсадовца дважды зеркалом задевали. А как же правило пешеход должен ступить обеими ногами на противоположную сторону дороги и тогда только машина может продолжать путь? — задается вопросом новосибирец.

— Мы и на машине ездим, и в качестве пешеходов бываем. Несколько раз, когда на пешеходном мимо меня шмыгала машина, я пугалась и с удовольствием бы чем-нибудь запустила, но только погрозила кулаком, — пишет комментатор.

— Я зимой на перекрестке с улицей Плановой шла через дорогу на каблуках с пакетами подарков маме на день рождения. Вдруг со стороны улицы Нарымской в неуправляемом заносе вылетает «Мерседес». Летит на меня. Пакеты на дорогу кинула, метнулась назад в стоящий со стороны Дуси Ковальчук ряд, прям между машин. Водители некоторые выскочили, подхватили на руки, помогли отдышаться. Впечатления жуткие, конечно, — вспоминает сибирячка.

— Новосибирские водители, в принципе, отличаются какой-то нездоровой торопливостью и болезненным нетерпением, всегда на переходах так и подталкивают, — недоволен читатель.

— Видно же, что он сначала её испугал резким торможением, а потом чуть по пяткам не проехал, молодец женщина, — похвалил пешехода сибиряк.

После случившегося в Госавтоинспекции сообщили, что сотрудники установят личность водителя Hyundai Solaris для привлечения к административной ответственности.

Как вы думаете, кто виноват водитель или пешеход? Конечно, водитель, он должен был пропустить Виновата женщина, не стоило бить по машине пакетом Оба хороши

Недавно НГС писал, что в Новосибирске работает четыре комплекса фотовидеофиксации, которые ловят автомобилистов, непропускающих пешеходов на зебре.

