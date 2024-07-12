Не пропустил пешехода — штраф: где камеры ловят водителей за нарушение на зебре в Новосибирске

За непропуск пешехода нарушителям грозит штраф до 2,5 тысячи рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске работает четыре комплекса фотовидеофиксации, которые ловят автомобилистов, непропускающих пешеходов на зебре. Список мест предоставили НГС в региональном ЦОДД.



Комплексы, которые выявляют, что водитель не предоставил преимущество пешеходу на переходе, расположены на улицах Титова, 22, Сибиряков-Гвардейцев, 36, Тюменской, 59А и на Богдана Хмельницкого, 10. Камеру на улице Титова, 22 настроили замечать подобное нарушение недавно. В ближайшее время другие комплексы данного вида нарушения настраивать не планируется.

Источник: «Яндекс.Карты»

В ЦОДД напоминают, что водитель в случае проезда по зебре должен пропустить пешехода и не наехать на стоп-линию. Сумма штрафа за непропуск пешехода, установлен в КоАП статьей 12.18 и составляется от 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей.

Так камера определяет, кто пропустил пешехода, а кто — нет Источник: пресс-служба ЦОДД











Недавно один из комплексов фотовидеофиксации начал выявлять нарушителей, которые пересекают двойную сплошную. Камеру настроили на площади Карла Маркса, 6/1.

