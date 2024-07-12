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Дороги и транспорт Не пропустил пешехода — штраф: где камеры ловят водителей за нарушение на зебре в Новосибирске

Не пропустил пешехода — штраф: где камеры ловят водителей за нарушение на зебре в Новосибирске

Комплекс вычисляет, остановился ли автомобилист или решил проехать перед пешеходом

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1 комментарий
За непропуск пешехода нарушителям грозит штраф до 2,5 тысячи рублей

В Новосибирске работает четыре комплекса фотовидеофиксации, которые ловят автомобилистов, непропускающих пешеходов на зебре. Список мест предоставили НГС в региональном ЦОДД.

Комплексы, которые выявляют, что водитель не предоставил преимущество пешеходу на переходе, расположены на улицах Титова, 22, Сибиряков-Гвардейцев, 36, Тюменской, 59А и на Богдана Хмельницкого, 10. Камеру на улице Титова, 22 настроили замечать подобное нарушение недавно. В ближайшее время другие комплексы данного вида нарушения настраивать не планируется.

В ЦОДД напоминают, что водитель в случае проезда по зебре должен пропустить пешехода и не наехать на стоп-линию. Сумма штрафа за непропуск пешехода, установлен в КоАП статьей 12.18 и составляется от 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей.

Так камера определяет, кто пропустил пешехода, а кто — нет

Недавно один из комплексов фотовидеофиксации начал выявлять нарушителей, которые пересекают двойную сплошную. Камеру настроили на площади Карла Маркса, 6/1.

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Комментарии
2
Гость
12 июля 2024, 11:22
На фото показано что водитель не создал помехи и приехал, но штраф придет. Пробок в городе будет больше.
Гость
12 июля 2024, 11:26
Прекрасные новости! Нужно беспощадно наказывать всех нарушителей ПДД 👍
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