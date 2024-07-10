Пересекают двойную сплошную: в Новосибирске камера стала ловить новый вид нарушений — где она находится

Камеры установлена на Карла Маркса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске один из комплексов фотовидеофиксации начал выявлять новый вид нарушения. Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирска, с 9 июля новая функция появилась у камер на площади Карла Маркса, 6/1.

— Камеру настроили 9 июля и теперь она фиксирует поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой. Помимо этого, комплекс устанавливает и нарушителей скоростного режима, — объяснили в пресс-службе ЦОДД.

Машины за день несколько раз нарушили правило Источник: ГКУ НСО ЦОДД











Некоторые разворачиваются в запрещенном месте Источник: ГКУ НСО ЦОДД











ГКУ НСО ЦОДД показали фотографии, на которых водители пересекают двойную сплошную. Штраф за такое нарушение от 1000 до 1500 рублей. В ГАИ призвали не нарушать правил ПДД.