Пересекают двойную сплошную: в Новосибирске камера стала ловить новый вид нарушений — где она находится

В Новосибирске один из комплексов фотовидеофиксации начал выявлять новый вид нарушения. Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирска, с 9 июля новая функция появилась у камер на площади Карла Маркса, 6/1.
— Камеру настроили 9 июля и теперь она фиксирует поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой. Помимо этого, комплекс устанавливает и нарушителей скоростного режима, — объяснили в пресс-службе ЦОДД.
ГКУ НСО ЦОДД показали фотографии, на которых водители пересекают двойную сплошную. Штраф за такое нарушение от 1000 до 1500 рублей. В ГАИ призвали не нарушать правил ПДД.
С 1 сентября в России вступит в силу постановление о новых правилах размещения и работы систем фотовидеофиксации. НГС изучил постановление и те изменения, которые оно вводит.