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Дороги и транспорт Пересекают двойную сплошную: в Новосибирске камера стала ловить новый вид нарушений — где она находится

Пересекают двойную сплошную: в Новосибирске камера стала ловить новый вид нарушений — где она находится

Комплекс настроили 9 июля

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8 комментариев
Камеры установлена на Карла Маркса

В Новосибирске один из комплексов фотовидеофиксации начал выявлять новый вид нарушения. Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирска, с 9 июля новая функция появилась у камер на площади Карла Маркса, 6/1.

— Камеру настроили 9 июля и теперь она фиксирует поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой. Помимо этого, комплекс устанавливает и нарушителей скоростного режима, — объяснили в пресс-службе ЦОДД.

Машины за день несколько раз нарушили правило
Некоторые разворачиваются в запрещенном месте

ГКУ НСО ЦОДД показали фотографии, на которых водители пересекают двойную сплошную. Штраф за такое нарушение от 1000 до 1500 рублей. В ГАИ призвали не нарушать правил ПДД.

С 1 сентября в России вступит в силу постановление о новых правилах размещения и работы систем фотовидеофиксации. НГС изучил постановление и те изменения, которые оно вводит.

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Комментарии
10
styil
10 июля 2024, 15:46
имхо: мож - разметку не там нарисовали? мож - там нужен поворот, а не камеры? хотя - так проще деньги собирать....
Гость
10 июля 2024, 15:27
Здорово! Законодательство должно быть беспощадно к любым нарушителям ПДД! 👍
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