Водитель на тонированной машине проехал в сантиметрах от женщины — сибирячка врезала ему пакетом

Водитель проехал очень близко к пешеходу Источник: читательница НГС Ольга











В Новосибирске водитель на тонированной машине проехал в сантиметрах от женщины, идущей по зебре. Это произошло на улице Кошурникова в Новосибирске. Сибирячка не растерялась и ударила по автомобилю пакетом. Момент попал на камеру видеорегистратора.



Инцидент произошел вчера, 28 июля, в 19:49 на улице Кошурникова недалеко от станции метро «Березовая роща». Пешеходы переходили дорогу по зебре, светофор в тот момент не работал.

— Пешеходы вынуждены убегать от тонированных наглых водителей, — рассказала Ольга.

Кадрами с видеорегистратора поделилась читательница НГС Ольга, она остановилась перед пешеходным переходом, а водитель на черном автомобиле Hyundai Solaris решил пролететь сразу после пешехода. Женщина, судя по видео, напугалась, а после ударила пакетом по боковой части машины.

Источник: читательница НГС Ольга

Ранее в ЦОДД рассказывали, что водитель в случае проезда по зебре должен пропустить пешехода и не наехать на стоп-линию. Сумма штрафа за непропуск пешехода, установлен в КоАП статьей 12.18 и составляется от 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей.

Недавно НГС писал, что в Новосибирске работает четыре комплекса фотовидеофиксации, которые ловят автомобилистов, непропускающих пешеходов на зебре.

