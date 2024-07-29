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Дороги и транспорт Водитель на тонированной машине проехал в сантиметрах от женщины — сибирячка врезала ему пакетом

Водитель на тонированной машине проехал в сантиметрах от женщины — сибирячка врезала ему пакетом

Момент конфликта попал на камеру

1 827
17 комментариев
Водитель проехал очень близко к пешеходу

В Новосибирске водитель на тонированной машине проехал в сантиметрах от женщины, идущей по зебре. Это произошло на улице Кошурникова в Новосибирске. Сибирячка не растерялась и ударила по автомобилю пакетом. Момент попал на камеру видеорегистратора.

Инцидент произошел вчера, 28 июля, в 19:49 на улице Кошурникова недалеко от станции метро «Березовая роща». Пешеходы переходили дорогу по зебре, светофор в тот момент не работал.

— Пешеходы вынуждены убегать от тонированных наглых водителей, — рассказала Ольга.

Кадрами с видеорегистратора поделилась читательница НГС Ольга, она остановилась перед пешеходным переходом, а водитель на черном автомобиле Hyundai Solaris решил пролететь сразу после пешехода. Женщина, судя по видео, напугалась, а после ударила пакетом по боковой части машины.

Ранее в ЦОДД рассказывали, что водитель в случае проезда по зебре должен пропустить пешехода и не наехать на стоп-линию. Сумма штрафа за непропуск пешехода, установлен в КоАП статьей 12.18 и составляется от 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей.

Если вам что-либо известно о водителе черного Hyundai Solaris с номерами Н234СТ154, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
Звоните8-923-157-00-00
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Недавно НГС писал, что в Новосибирске работает четыре комплекса фотовидеофиксации, которые ловят автомобилистов, непропускающих пешеходов на зебре.

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Водитель Машина Автомобиль Пешеход Зебра Видеорегистратор
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Комментарии
20
Johnathan
29 июля 2024, 13:25
Жалко, что пакетом, а не дюралевым прутом
Муссон
29 июля 2024, 13:34
Какая то бешеная баба)))
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