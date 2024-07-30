Улицы Большевистская и Немировича-Данченко попали в список дорог, где ограничат движение из-за теплосетей — карта

Работы на теплосетях будет проводить «Новосибирская тепловая компания» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске сузят или перекроют ряд дорог из-за ремонта теплосетей сразу в четырех районах города — Октябрьском, Кировском, Дзержинском и Ленинском. Работы будет проводить «Новосибирская тепловая компания».

Будет введено временное ограничение движения транспорта:



— с 31 июля по 30 августа — на ул. Большевистской на участке в районе здания № 12;



— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Немировича-Данченко на участке от здания № 104 до здания № 118;



— 31 июля по 15 сентября — на проспекте Дзержинского на участке в районе здания № 6а;



— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Красина на участке от здания № 1а на проспекте Дзержинского до здания № 62 на ул. Красина;



— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № с53б.



Временно закроют движение:

— с 31 июля по 30 августа — на ул. Невельского на участке в районе здания № 1/1;



— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Сибиряков-Гвардейцев на внутриквартальных проездах, примыкающих к ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № 51/1;



— с 31 июля по 15 октября — на ул. Промышленной на участке от здания № 4 до здания № 28



— с 1 августа по 15 сентября — на ул. Дюканова на участке в районе здания № 16.



Публикуем карту всех ограничений.

Источник: Яндекс.Карты

С 3 июля до конца августа в ночное время закрыли проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках.