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Дороги и транспорт Улицы Большевистская и Немировича-Данченко попали в список дорог, где ограничат движение из-за теплосетей — карта

Улицы Большевистская и Немировича-Данченко попали в список дорог, где ограничат движение из-за теплосетей — карта

Всего в перечне оказались улицы в 4 районах

827
7 комментариев
Работы на теплосетях будет проводить «Новосибирская тепловая компания»

В Новосибирске сузят или перекроют ряд дорог из-за ремонта теплосетей сразу в четырех районах города — Октябрьском, Кировском, Дзержинском и Ленинском. Работы будет проводить «Новосибирская тепловая компания».

Будет введено временное ограничение движения транспорта:

— с 31 июля по 30 августа — на ул. Большевистской на участке в районе здания № 12;

— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Немировича-Данченко на участке от здания № 104 до здания № 118;

— 31 июля по 15 сентября — на проспекте Дзержинского на участке в районе здания № 6а;

— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Красина на участке от здания № 1а на проспекте Дзержинского до здания № 62 на ул. Красина;

— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № с53б.

Временно закроют движение:

— с 31 июля по 30 августа — на ул. Невельского на участке в районе здания № 1/1;

— с 31 июля по 15 сентября — на ул. Сибиряков-Гвардейцев на внутриквартальных проездах, примыкающих к ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № 51/1;

— с 31 июля по 15 октября — на ул. Промышленной на участке от здания № 4 до здания № 28

— с 1 августа по 15 сентября — на ул. Дюканова на участке в районе здания № 16.

Публикуем карту всех ограничений.

С 3 июля до конца августа в ночное время закрыли проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках.

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Комментарии
7
иван-т
30 июля 2024, 16:35
Больше, больше перекапывайте город. Все светофоры выключите. Пусть все сидят по домам, нечего ездить туда сюда
второйсправа
30 июля 2024, 16:26
где можно ознакомиться с проектами организации дорожного движения участков на которых вводится временное ограничение либо меняется организация движения? ведь согласно п.2 ст.18 443-ФЗ Проекты организации дорожного движения разрабатываются на период введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по дорогам на срок, превышающий сутки!!! -где проекты Зин?
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