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Дороги и транспорт Ночное движение по Ипподромской ограничили до конца лета из-за четвертого моста: карта перекрытий

Ночное движение по Ипподромской ограничили до конца лета из-за четвертого моста: карта перекрытий

Водителям будут недоступны съезды с площади Будагова на Фабричку, Ипподромскую и Большевичку

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1 комментарий
25 июня стало известно, что строительство четвертого моста через Обь возобновляется. Сроки его сдачи уже переносились неоднократно

С 3 июля до конца августа в ночное время закроют проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска 1 июля.

— Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — уточнили в мэрии.

Мы отметили на карте участки, где по ночам будет закрыто движение автомобилей

С 3 апреля фурам запретили въезд в Новосибирск днем. Водители большегрузов к новым правилам отнеслись со скепсисом.

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Комментарии
1
Unclе
3 июля 2024, 08:26
Ачо 30ого августа откроют мост?:-))) или ещё что-нибудь перекроют просто. Опять никому ненужный антинародный мост создаёт миллионы проблем и автомобилистам и пешеходам. А ведь его ещё и платным хотят сделать, чтобы с народа деньги драть! А если народ не заплатит - с бюджета города грести из! Типичные дружки-алигафры царька.
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