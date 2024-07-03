Ночное движение по Ипподромской ограничили до конца лета из-за четвертого моста: карта перекрытий

25 июня стало известно, что строительство четвертого моста через Обь возобновляется . Сроки его сдачи уже переносились неоднократно Источник: группа «ВИС»











С 3 июля до конца августа в ночное время закроют проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска 1 июля.



— Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — уточнили в мэрии.

Мы отметили на карте участки, где по ночам будет закрыто движение автомобилей Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











С 3 апреля фурам запретили въезд в Новосибирск днем. Водители большегрузов к новым правилам отнеслись со скепсисом.

