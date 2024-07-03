Ночное движение по Ипподромской ограничили до конца лета из-за четвертого моста: карта перекрытий

С 3 июля до конца августа в ночное время закроют проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска 1 июля.
— Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — уточнили в мэрии.
С 3 апреля фурам запретили въезд в Новосибирск днем. Водители большегрузов к новым правилам отнеслись со скепсисом.
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