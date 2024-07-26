«Оборзели до предела»: жители дома на Широкой не спят ночами — в их дворе ремонтируют асфальт

В светлое время суток рабочие спят в своих тракторах, а по ночам активничают Источник: предоставлено жительницей дома Викторией











В Новосибирске жительница дома на Широкой заявила, что рабочие по ночам 3 недели ремонтируют асфальт во дворе, а люди в это время не могут спать. Особенно усердно это делают последние 3 дня. В полиции девушке посоветовали обратиться в мэрию, а в мэрии –– в полицию. Об этом Виктория рассказала в группе «Нетипичный Новосибирск» во ВК.



— Время 23:32, ребенку 5 лет утром в 6:30 вставать в сад. Мне на работу. 3 недели типа что-то делают. Сегодня оборзели до предела. На замечания не реагируют. Дома нечем дышать, ребенок плачет. Полиция дала номер мэрии, мэрия сказала звонить в полицию, так как это не законно, — отметила Виктория.



Дорожные рабочие, как рассказала Виктория в разговоре с НГС, разъехались только под утро. При этом, в 9 вечера, отметила Виктория, перед шумной ночью рабочие отдыхали в своей технике.



— А в 9 вечера накануне все тихо, спали, — отметила сибирячка в беседе с корреспондентом.



Корреспондент НГС направила запросы в полицию и мэрию с просьбой прокомментировать — законно ли было ремонтировать дороги в ночное время суток вблизи многоквартирного дома и накажут ли нарушителей тишины. Ответ мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, как в другом новосибирском дворе рабочие асфальтировали территорию поздним вечером. Шум от техники слышали жители окрестных домов.

