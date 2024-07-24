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Дороги и транспорт «Эх, жаль красотку!»: красный спорткар врезался в три припаркованных автомобиля на Есенина

«Эх, жаль красотку!»: красный спорткар врезался в три припаркованных автомобиля на Есенина

По словам очевидцев, водитель Nissan Silvia не справился с управлением

2 427
21 комментарий
ДТП произошло на парковке у магазина косметики

24 июля в Новосибирске спортивное купе Nissan Silvia влетело в припаркованные автомобили на улице Есенина, повредив несколько из них. Об этом сообщает городской автопаблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на слова очевидца.

— Водитель купе Nissan Silvia гонялся за мотоциклом по улице Есенина, не справился с управлением и влетел в стоящие на паркинге кроссовер Toyota RAV4, кроссовер Haval Jolion и микроавтобус Mazda, — цитирует паблик автора фото.

— Влетел он в RAV4, а тот уже подвинул «Мазду» и «Лексус», — возразил ему другой новосибирец в комментариях.

Мнения читателей разделились: кто-то считает, что водитель Nissan Silvia получил по заслугам, так как ранее замечен в агрессивной езде по городу. Другие пожалели саму машину.

— Эх, жаль красотку! — выразил сочувствие подписчик автомобильного паблика.

НГС запросил информацию о ДТП в городском отделе пропаганды ГАИ. При получении ответа материал будет дополнен.

Если вы знаете подробности ДТП на Есенина, сообщите об этом редакции. Мы сохраним вашу анонимность.
Звоните8-923-157-00-00
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Ранее лихач на Renault прокатил на двери пешехода — парень пытался остановить его после ДТП.

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Комментарии
22
солдат
24 июля 2024, 12:57
Лицом не вышла красотка ...чего на зеркало пенять - коль ...(далее по тексту )
Кызым
24 июля 2024, 12:57
это тренд?)
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