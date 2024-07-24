«Эх, жаль красотку!»: красный спорткар врезался в три припаркованных автомобиля на Есенина

ДТП произошло на парковке у магазина косметики Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











24 июля в Новосибирске спортивное купе Nissan Silvia влетело в припаркованные автомобили на улице Есенина, повредив несколько из них. Об этом сообщает городской автопаблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на слова очевидца.



— Водитель купе Nissan Silvia гонялся за мотоциклом по улице Есенина, не справился с управлением и влетел в стоящие на паркинге кроссовер Toyota RAV4, кроссовер Haval Jolion и микроавтобус Mazda, — цитирует паблик автора фото.



— Влетел он в RAV4, а тот уже подвинул «Мазду» и «Лексус», — возразил ему другой новосибирец в комментариях.



Мнения читателей разделились: кто-то считает, что водитель Nissan Silvia получил по заслугам, так как ранее замечен в агрессивной езде по городу. Другие пожалели саму машину.



— Эх, жаль красотку! — выразил сочувствие подписчик автомобильного паблика.



НГС запросил информацию о ДТП в городском отделе пропаганды ГАИ. При получении ответа материал будет дополнен.

Ранее лихач на Renault прокатил на двери пешехода — парень пытался остановить его после ДТП.

