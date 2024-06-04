Отчаянно цеплялся за машину: лихач на Renault прокатил на двери пешехода — парень пытался остановить его после ДТП

Утром 4 июня в Новосибирске на пешеходном переходе у остановки «Завод Медпрепаратов» автомобиль сбил женщину. После этого, другой прохожий попытался остановить машину и в итоге прокатился на ее двери.
Судя по кадрам, опубликованным пабликом «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водитель белого Renault Logan резко выезжает с парковки, врезается в сибирячку и несколько метров тащит ее на капоте, не сбавляя скорости. При этом за машину руками отчаянно цепляется мужчина в красной куртке, в результате оба пешехода падают на асфальт. Мужчина поднимается сам, женщине приходят на помощь очевидцы.
— Водитель седана резко тронулся с парковки и сбил двух людей, едва не снеся при этом третьего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, — цитирует «АСТ-54» автора видео.
НГС запросил информацию о дорожном происшествии в полиции Новосибирска. При получении ответа материал будет дополнен.
31 мая пассажирка погибла в ДТП под Искитимом, а водитель сбежал с места аварии. Сейчас Госавтоинспекция ищет того, кто сидел за рулем «семерки».
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