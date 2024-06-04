НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

с-з.

 744мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,38
EUR 96,87
Реклама

СРОЧНО

Что значит волна ВИП-арестов чиновников

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Отчаянно цеплялся за машину: лихач на Renault прокатил на двери пешехода — парень пытался остановить его после ДТП

Отчаянно цеплялся за машину: лихач на Renault прокатил на двери пешехода — парень пытался остановить его после ДТП

Перед экшеном автомобиль резко выехал с парковки и сбил женщину

462
3 комментария
Очевидец утверждает, что автохам покинул место ДТП

Утром 4 июня в Новосибирске на пешеходном переходе у остановки «Завод Медпрепаратов» автомобиль сбил женщину. После этого, другой прохожий попытался остановить машину и в итоге прокатился на ее двери.

Судя по кадрам, опубликованным пабликом «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водитель белого Renault Logan резко выезжает с парковки, врезается в сибирячку и несколько метров тащит ее на капоте, не сбавляя скорости. При этом за машину руками отчаянно цепляется мужчина в красной куртке, в результате оба пешехода падают на асфальт. Мужчина поднимается сам, женщине приходят на помощь очевидцы.

Водитель не попытался сбавить скорость, это едва не стоило жизни окружающим

— Водитель седана резко тронулся с парковки и сбил двух людей, едва не снеся при этом третьего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, — цитирует «АСТ-54» автора видео.

НГС запросил информацию о дорожном происшествии в полиции Новосибирска. При получении ответа материал будет дополнен.

Если вы были очевидцем этого ДТП, знаете пострадавших или водителя Renault — сообщите об этом редакции. Возможна анонимность.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

31 мая пассажирка погибла в ДТП под Искитимом, а водитель сбежал с места аварии. Сейчас Госавтоинспекция ищет того, кто сидел за рулем «семерки».

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ДТП на пешеходном переходе Сбил пешеходов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Рекомендуем
Знакомства

Slava,  34

Alina,  39

Сергей,  54

Nadiaali,  33

Виталий,  37

Иван Иванов,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление