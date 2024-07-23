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Дороги и транспорт Ну, бывает. В полиции ответили на претензии новосибирца, который пропустил скорую и получил за это штраф

Ну, бывает. В полиции ответили на претензии новосибирца, который пропустил скорую и получил за это штраф

В ведомстве объяснили, как действовать

3 022
22 комментария
По закону водители обязаны пропускать скорую

В полиции Новосибирска заявили, что ситуации, в который попал читатель НГС Сергей, получив штраф за пропуск скорой помощи, возникают очень редко. Сибиряк стоял на перекрестке и вынужден был выехать за стоп-линию, так как медики подъехали сзади с включенной мигалкой и сигналом. В итоге мужчине пришел штраф на 800 рублей.

— Привлечение к административной ответственности за нарушение ПДД, допущенного вследствие пропуска транспорта с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, носит единичный характер, — говорится в ответе ГУ МВД по Новосибирской области, который ведомство прислало на запрос редакции НГС.

В полиции добавили, что водители, несогласные с постановлением, могут его обжаловать через «Госуслуги» или суд.

В комментариях к истории Сергея один из читателей также поделился своим опытом.

— Ехали в травмпункт в сопровождении экипажа ГИБДД, естественно, с превышением скорости, пришел штраф — обжаловали, прикрепили видео, но этого оказалось недостаточно, оставили жалобу без удовлетворения, — отметила читательница НГС.

Вы попали в неоднозначную ситуацию на дороге? Получили незаконный штраф? Напишите в редакцию.
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НГС также публиковал видео, где новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения заметили вчера, 23 июля.

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ГИБДД Полиция Новосибирска Штраф Скорая помощь
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Комментарии
22
Гость
23 июля 2024, 11:36
Ну раз единичный характер, то сотрудника допустившего "беспредел" уволить по статье с выплатой водителю возмещения. Почётную грамоту водителю за гражданскую позицию от ГИБДД и .минздрава. Начальника "ведомства", которое допускает такие глупые объяснения строго предупредить.
Гость
23 июля 2024, 11:37
Да проблема не в том штраф выписали, а процедуре опротестовывания. Даже если тебе штраф выписали по ошибке/незаконно, то доказать можно, но затратно. А если ещё и машину в заложники взяли... Поэтому люди смиряются и считают, что проще заплатить.
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