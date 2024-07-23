Ну, бывает. В полиции ответили на претензии новосибирца, который пропустил скорую и получил за это штраф

По закону водители обязаны пропускать скорую Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В полиции Новосибирска заявили, что ситуации, в который попал читатель НГС Сергей, получив штраф за пропуск скорой помощи, возникают очень редко. Сибиряк стоял на перекрестке и вынужден был выехать за стоп-линию, так как медики подъехали сзади с включенной мигалкой и сигналом. В итоге мужчине пришел штраф на 800 рублей.

— Привлечение к административной ответственности за нарушение ПДД, допущенного вследствие пропуска транспорта с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, носит единичный характер, — говорится в ответе ГУ МВД по Новосибирской области, который ведомство прислало на запрос редакции НГС.

В полиции добавили, что водители, несогласные с постановлением, могут его обжаловать через «Госуслуги» или суд.

В комментариях к истории Сергея один из читателей также поделился своим опытом.

— Ехали в травмпункт в сопровождении экипажа ГИБДД, естественно, с превышением скорости, пришел штраф — обжаловали, прикрепили видео, но этого оказалось недостаточно, оставили жалобу без удовлетворения, — отметила читательница НГС.

НГС также публиковал видео, где новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения заметили вчера, 23 июля.