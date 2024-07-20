«Хочу домой»: под Новосибирском растянулась пробка в семь километров

Днем 20 июля в Новосибирской области собралась пробка в семь километров. Затор образовался на Бердском шоссе в направлении Новосибирска.
Данные об этом появились на сайте «Яндекс. Карты». По информации сервиса, пробка собралась от улицы Барнаульской в Бердске примерно до остановки «поселок Новый». Один из пользователей сайта сообщает, что на дороге якобы сломалась машина.
Информация о затрудненном движении также имеется на сайте «2ГИС».
— Из всего города тут пробка, — пишет пользователь сервиса.
— Хочу домой, — написал пользователь сервиса Денис Секретарев.
— Что вообще происходит? Все передумали ехать на дачи и вернулись обратно? — задается вопросом пользовательница 2ГИС Анна Рублева.
Накануне в Новосибирске образовалась пробка на проезде Энергетиков и Димитровском мосту. На дороге произошло ДТП.