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Под Новосибирском собралась пробка в 7 километров

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Дороги и транспорт «Хочу домой»: под Новосибирском растянулась пробка в семь километров

«Хочу домой»: под Новосибирском растянулась пробка в семь километров

Затор образовался на Бердском шоссе

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48 комментариев
Затор образовался в сторону Новосибирска

Днем 20 июля в Новосибирской области собралась пробка в семь километров. Затор образовался на Бердском шоссе в направлении Новосибирска.

Данные об этом появились на сайте «Яндекс. Карты». По информации сервиса, пробка собралась от улицы Барнаульской в Бердске примерно до остановки «поселок Новый». Один из пользователей сайта сообщает, что на дороге якобы сломалась машина.

По информации сервиса, затор образовался на Бердском шоссе

Информация о затрудненном движении также имеется на сайте «2ГИС».

— Из всего города тут пробка, — пишет пользователь сервиса.

— Хочу домой, — написал пользователь сервиса Денис Секретарев.

— Что вообще происходит? Все передумали ехать на дачи и вернулись обратно? — задается вопросом пользовательница 2ГИС Анна Рублева.

Движение затруднено в выходной день

Накануне в Новосибирске образовалась пробка на проезде Энергетиков и Димитровском мосту. На дороге произошло ДТП.

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Бердское шоссе Новосибирская область Пробка Затор
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Комментарии
48
Голая правда
20 июля 2024, 17:31
Электричка наше всё. Недавно ездила, там и кондёр есть, и зарядка для телефона. Вот. Круто. Но, наверное, не на всех рейсах.
Татьяна 53
20 июля 2024, 17:43
В духоту стоять в пробке, удовольствие так себе.
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