«Хочу домой»: под Новосибирском растянулась пробка в семь километров

Затор образовался в сторону Новосибирска Источник: No Name/2ГИС











Днем 20 июля в Новосибирской области собралась пробка в семь километров. Затор образовался на Бердском шоссе в направлении Новосибирска.



Данные об этом появились на сайте «Яндекс. Карты». По информации сервиса, пробка собралась от улицы Барнаульской в Бердске примерно до остановки «поселок Новый». Один из пользователей сайта сообщает, что на дороге якобы сломалась машина.

По информации сервиса, затор образовался на Бердском шоссе Источник: «Яндекс.Карта»











Информация о затрудненном движении также имеется на сайте «2ГИС».



— Из всего города тут пробка, — пишет пользователь сервиса.



— Хочу домой, — написал пользователь сервиса Денис Секретарев.



— Что вообще происходит? Все передумали ехать на дачи и вернулись обратно? — задается вопросом пользовательница 2ГИС Анна Рублева.

Движение затруднено в выходной день Источник: 2ГИС









