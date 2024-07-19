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Дороги и транспорт «Каждый день жуткие пробки»: на проезде Энергетиков собрался затор на 3 километра — там произошла авария

«Каждый день жуткие пробки»: на проезде Энергетиков собрался затор на 3 километра — там произошла авария

Движение затруднено в сторону правого берега

1 986
17 комментариев
На мосту сейчас делают ремонт

В Новосибирске утром 19 июля собралась длинная пробка на проезде Энергетиков и Димитровском мосту. На дороге произошла авария.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась 2,7 километра в сторону правого берега. Об аварии на мосту рассказала читательница НГС Анна:

— В левом ряду на подъезде к мосту стояла разбитая машина охранной службы, с кем именно столкнулась — непонятно, других автомобилей рядом не увидела. Каждый день жуткие пробки, лучше из дома вообще не выезжать или пешком по мосту ходить.

На площади Труда тоже собралась пробка

Один из пользователей сервиса «2ГИС» опубликовал фото с места ДТП. На нем видно бетономешалку, «Газель» и грузовую машину.

Место аварии закрыл легковой автомобиль

Пробки сегодня утром также собрались на улице 2-й Станционной, Станционной, Немировича-Данченко, Октябрьском мосту. На правом берегу движение затруднено на Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал», в районе площади Будагова и на других участках.

Небольшая пробка собралась на Советском шоссе

«Яндекс.Карты» оценивают пробки в Новосибирске в 4 балла.

Если вы стали очевидцем утренней аварии на Димитровском мосту, то расскажите об этом редакции НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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На Димитровском мосту уже три месяца ремонтируют дорогу. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как он выглядит сейчас.

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Комментарии
18
Ходжа Насреддин
19 июля 2024, 10:12
“На мосту сейчас делают ремонт” - вы издеваетесь? Это не ремонт а брошенный полуразрушенный мост
Ходжа Насреддин
19 июля 2024, 10:13
Еще фото подобрали где техника работает)) давно там трактор видели?😂
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