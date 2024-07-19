«Каждый день жуткие пробки»: на проезде Энергетиков собрался затор на 3 километра — там произошла авария

На мосту сейчас делают ремонт Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске утром 19 июля собралась длинная пробка на проезде Энергетиков и Димитровском мосту. На дороге произошла авария.



По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась 2,7 километра в сторону правого берега. Об аварии на мосту рассказала читательница НГС Анна:

— В левом ряду на подъезде к мосту стояла разбитая машина охранной службы, с кем именно столкнулась — непонятно, других автомобилей рядом не увидела. Каждый день жуткие пробки, лучше из дома вообще не выезжать или пешком по мосту ходить.

На площади Труда тоже собралась пробка Источник: «Яндекс.Карты»











Один из пользователей сервиса «2ГИС» опубликовал фото с места ДТП. На нем видно бетономешалку, «Газель» и грузовую машину.

Место аварии закрыл легковой автомобиль Источник: Михаил Наумов / 2ГИС











Пробки сегодня утром также собрались на улице 2-й Станционной, Станционной, Немировича-Данченко, Октябрьском мосту. На правом берегу движение затруднено на Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал», в районе площади Будагова и на других участках.



Небольшая пробка собралась на Советском шоссе Источник: «Яндекс.Карты»











«Яндекс.Карты» оценивают пробки в Новосибирске в 4 балла.

На Димитровском мосту уже три месяца ремонтируют дорогу. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как он выглядит сейчас.

