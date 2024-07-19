«Каждый день жуткие пробки»: на проезде Энергетиков собрался затор на 3 километра — там произошла авария

В Новосибирске утром 19 июля собралась длинная пробка на проезде Энергетиков и Димитровском мосту. На дороге произошла авария.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась 2,7 километра в сторону правого берега. Об аварии на мосту рассказала читательница НГС Анна:
— В левом ряду на подъезде к мосту стояла разбитая машина охранной службы, с кем именно столкнулась — непонятно, других автомобилей рядом не увидела. Каждый день жуткие пробки, лучше из дома вообще не выезжать или пешком по мосту ходить.
Один из пользователей сервиса «2ГИС» опубликовал фото с места ДТП. На нем видно бетономешалку, «Газель» и грузовую машину.
Пробки сегодня утром также собрались на улице 2-й Станционной, Станционной, Немировича-Данченко, Октябрьском мосту. На правом берегу движение затруднено на Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал», в районе площади Будагова и на других участках.
«Яндекс.Карты» оценивают пробки в Новосибирске в 4 балла.
На Димитровском мосту уже три месяца ремонтируют дорогу. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как он выглядит сейчас.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS.RU, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.