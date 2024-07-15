Продолжаем прыгать через траншеи: на Урицкого разрыли тротуары — как выглядят улицы в центре

В Новосибирске полным ходом идут работы по замене бордюров. Как ранее сообщали редакцииНГС в пресс-центре мэрии, всего в этом году отремонтируют 112 объектов, на них потратят 300,5 миллиона рублей.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, прогулялся по центру городу и запечатлел, как проходит благоустройство тротуаров.
Как уточнили в мэрии, сейчас ремонтные работы в городе проходят на 31 участке разных улиц центра. В муниципалитете отметили, для безопасности пешеходов на перекрестках установили деревянные настилы и произвели подсыпку траншей.
По данным карты ремонтных работ, благоустройство улицы Урицкого завершится 30 августа. Пока же жителям центра приходится с осторожностью передвигаться по зарытым тротуарам.
Ранее суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки. Систему водоотведения должны оборудовать в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе.