НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +31

2 м/c,

с-в.

 745мм 44%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Какой будет погода в Новосибирске в августе

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Продолжаем прыгать через траншеи: на Урицкого разрыли тротуары — как выглядят улицы в центре

Продолжаем прыгать через траншеи: на Урицкого разрыли тротуары — как выглядят улицы в центре

Ремонт планируют завершить в конце августа

546
14 комментариев
В центре ремонтируют тротуары и укладывают новый асфальт

В Новосибирске полным ходом идут работы по замене бордюров. Как ранее сообщали редакцииНГС в пресс-центре мэрии, всего в этом году отремонтируют 112 объектов, на них потратят 300,5 миллиона рублей.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, прогулялся по центру городу и запечатлел, как проходит благоустройство тротуаров.

Деревянные настилы для прохода пешеходов
Кругом разрытая тротуарная плитка
Автомобилистов просят быть внимательными из-за ремонта

Как уточнили в мэрии, сейчас ремонтные работы в городе проходят на 31 участке разных улиц центра. В муниципалитете отметили, для безопасности пешеходов на перекрестках установили деревянные настилы и произвели подсыпку траншей.

Кучи строительного материала
Пешеходы предпочитают прыгать через траншеи
На месте асфальта — щебенка

По данным карты ремонтных работ, благоустройство улицы Урицкого завершится 30 августа. Пока же жителям центра приходится с осторожностью передвигаться по зарытым тротуарам.

До конца ремонта осталось полтора месяца
По центру теперь не так просто покататься на самокатах
Ямы прикрыли деревянными щитами

Ранее суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки. Систему водоотведения должны оборудовать в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе.

ПО ТЕМЕ
Ремонт Асфальт Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
275239151
15 июля 2024, 13:55
А где не так? В Калининском тоже ремонт тротуаров застопорился
alippa
15 июля 2024, 13:36
тренируемся в прыжках, спасибо мэрии за это))) Осенью проведем турнир по прыжкам через бордюр
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,52

Евгений,55

Солнышко,48

Я,49

Виктория,28

Виктория,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление