Продолжаем прыгать через траншеи: на Урицкого разрыли тротуары — как выглядят улицы в центре

В центре ремонтируют тротуары и укладывают новый асфальт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске полным ходом идут работы по замене бордюров. Как ранее сообщали редакцииНГС в пресс-центре мэрии, всего в этом году отремонтируют 112 объектов, на них потратят 300,5 миллиона рублей.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, прогулялся по центру городу и запечатлел, как проходит благоустройство тротуаров.

Деревянные настилы для прохода пешеходов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кругом разрытая тротуарная плитка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Автомобилистов просят быть внимательными из-за ремонта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как уточнили в мэрии, сейчас ремонтные работы в городе проходят на 31 участке разных улиц центра. В муниципалитете отметили, для безопасности пешеходов на перекрестках установили деревянные настилы и произвели подсыпку траншей.

Кучи строительного материала Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пешеходы предпочитают прыгать через траншеи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На месте асфальта — щебенка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным карты ремонтных работ, благоустройство улицы Урицкого завершится 30 августа. Пока же жителям центра приходится с осторожностью передвигаться по зарытым тротуарам.

До конца ремонта осталось полтора месяца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По центру теперь не так просто покататься на самокатах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ямы прикрыли деревянными щитами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









