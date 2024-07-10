Свыше 300 миллионов потратят на замену бордюров в Новосибирске — список улиц, где уже обновляют тротуары

Сейча работы идут на 31 участке Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Новосибирске на ремонт тротуаров потратят 300,5 миллионов рублей. Как сообщили НГС в мэрии, всего в этом году отремонтируют 112 объектов.



В муниципалитете отметили, что сейчас работы ведут на 31 участке. Ремонтные работы проходят на улицах: Пулеметная, Красный факел, Хилокская, Троллейная, Пермская, Новогодняя, Забалуева, Плахотного, Петропавловская, Филатова, Пархоменко, Широкая, Горская. Также на Бердском шоссе, 1 и 2 Краснодонском переулке, улице Бердышева, Трикотажная, Колхидская, Абаканская, Гребенщикова, Мясниковой, Пирогова, Арбузова, Большая, Кубовая, Тюленина, Ереванская, Каменская, Трудовая, Героев Труда.



— Для безопасного передвижения пешеходов на перекрестках установлены деревянные настилы, произведена подсыпка траншей, — говорится в ответе на запрос.

