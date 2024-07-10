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Дороги и транспорт Свыше 300 миллионов потратят на замену бордюров в Новосибирске — список улиц, где уже обновляют тротуары

Свыше 300 миллионов потратят на замену бордюров в Новосибирске — список улиц, где уже обновляют тротуары

Всего в этом году отремонтируют 112 объектов

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15 комментариев
Сейча работы идут на 31 участке

В Новосибирске на ремонт тротуаров потратят 300,5 миллионов рублей. Как сообщили НГС в мэрии, всего в этом году отремонтируют 112 объектов.

В муниципалитете отметили, что сейчас работы ведут на 31 участке. Ремонтные работы проходят на улицах: Пулеметная, Красный факел, Хилокская, Троллейная, Пермская, Новогодняя, Забалуева, Плахотного, Петропавловская, Филатова, Пархоменко, Широкая, Горская. Также на Бердском шоссе, 1 и 2 Краснодонском переулке, улице Бердышева, Трикотажная, Колхидская, Абаканская, Гребенщикова, Мясниковой, Пирогова, Арбузова, Большая, Кубовая, Тюленина, Ереванская, Каменская, Трудовая, Героев Труда.

— Для безопасного передвижения пешеходов на перекрестках установлены деревянные настилы, произведена подсыпка траншей, — говорится в ответе на запрос.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на разрытые тротуары в центре города. Как сообщила читательница НГС Марина, на улице Урицкого дорожные работники меняют бордюры, поэтому для их установки выкопали траншеи.

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Тротуары Ремонт Мэрия Новосибирск
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Комментарии
17
Barmaleя
10 июля 2024, 21:58
Как слышу о каком-то "благоустройстве", так душа в пятки. И не напрасно. Вон какой могучий распил, а я тут с парой квадратов плитки да тротуара второй год ною. Что на них наваришь?
23354234523
10 июля 2024, 21:55
кто-то из родственников мэра открыл бордюрный завод?
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