Мэрию через суд обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе — на ремонт дали 9 месяцев

Суд встал на сторону прокурора — теперь мэрии придётся устранить сразу несколько нарушений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрию через суд обязали сделать безопасными дороги в Дзержинском районе, сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.



Районный прокурор подал иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, МКУ «Дзержинка», администрации Дзержинского района и МБУ «ГЦОДД».

— Прокурорская проверка соблюдения выявила ряд нарушений на территории Дзержинского района, что послужило основанием для обращения с иском в суд, — уточнили в департаменте.

Дзержинский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Мэрия будет обязана оборудовать освещение проезжей части на нескольких улицах, установить светофор с применением вызывной фазы на пешеходном переходе на проспекте Дзержинского, убрать неровность дороги на Авиастроителей, на остановке общественного транспорта в районе Коминтерна, 118, обустроить автопавильон и нанести разметку на проезжей части в районе Гусинобродского шоссе.

У мэрии будет девять месяцев на устранение нарушений после того, как решение суда вступит в силу. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий.

Сегодня НГС писал, что у остановки в Заельцовском районе обвалилась дорога — у тротуара появилась огромная яма.