НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

южн.

 746мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,86
EUR 95,32

СРОЧНО

NGS.RU дарит классные подарки

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Мэрию через суд обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе — на ремонт дали 9 месяцев

Мэрию через суд обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе — на ремонт дали 9 месяцев

Иск к администрации подал прокурор района

450
4 комментария
Суд встал на сторону прокурора — теперь мэрии придётся устранить сразу несколько нарушений

Мэрию через суд обязали сделать безопасными дороги в Дзержинском районе, сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Районный прокурор подал иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, МКУ «Дзержинка», администрации Дзержинского района и МБУ «ГЦОДД».

— Прокурорская проверка соблюдения выявила ряд нарушений на территории Дзержинского района, что послужило основанием для обращения с иском в суд, — уточнили в департаменте.

Дзержинский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Мэрия будет обязана оборудовать освещение проезжей части на нескольких улицах, установить светофор с применением вызывной фазы на пешеходном переходе на проспекте Дзержинского, убрать неровность дороги на Авиастроителей, на остановке общественного транспорта в районе Коминтерна, 118, обустроить автопавильон и нанести разметку на проезжей части в районе Гусинобродского шоссе.

У мэрии будет девять месяцев на устранение нарушений после того, как решение суда вступит в силу. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий.

Сегодня НГС писал, что у остановки в Заельцовском районе обвалилась дорога — у тротуара появилась огромная яма.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Суд Мэрия Прокуратура Дзержинский район
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 июля 2024, 11:49
Здорово! Теперь Дзержинский район станет самым безопасным в городе для водителей и пешеходов! 👍
Гость
11 июля 2024, 11:53
прокурорам спасибо!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,55

Олег,45

Maksim,28

Леля,44

Мария,43

Анна,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление