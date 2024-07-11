«Тут жёстко»: дорога обвалилась у остановки в Заельцовском районе — у тротуара появилась огромная яма

Дорога частично обвалилась у остановки «Северная» в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщил местный житель Юрий Турцев. По словам мужчины, он заметил большую яму вдоль тротуара поздно вечером 10 июля.
— Если честно, не знаю, как это всё объяснить, но тут жёстко. Видно, что обвал жёсткий, дорога может обвалиться, — говорит сибиряк на видео.
Юрий Турцев предположил, что причиной обвала стал дождь и попросил принять меры, чтобы никто туда не провалился.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах обвала и сроках ликвидации последствий.
В начале июля в Новосибирске хотели ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень — часть асфальта смыло водой.
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