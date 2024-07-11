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Город «Тут жёстко»: дорога обвалилась у остановки в Заельцовском районе — у тротуара появилась огромная яма

«Тут жёстко»: дорога обвалилась у остановки в Заельцовском районе — у тротуара появилась огромная яма

Недалеко от остановки «Северная» произошёл обвал дороги

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1 комментарий
Во внушительных размеров яму может провалиться человек

Дорога частично обвалилась у остановки «Северная» в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщил местный житель Юрий Турцев. По словам мужчины, он заметил большую яму вдоль тротуара поздно вечером 10 июля.

— Если честно, не знаю, как это всё объяснить, но тут жёстко. Видно, что обвал жёсткий, дорога может обвалиться, — говорит сибиряк на видео.

Предположительно, участок у дороги могло размыть дождём

Юрий Турцев предположил, что причиной обвала стал дождь и попросил принять меры, чтобы никто туда не провалился.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах обвала и сроках ликвидации последствий.

В начале июля в Новосибирске хотели ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень — часть асфальта смыло водой.

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Новосибирск Дороги Заельцовский район
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Комментарии
1
Гость
11 июля 2024, 07:51
А когда мягкий обвал это как?
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