«Тут жёстко»: дорога обвалилась у остановки в Заельцовском районе — у тротуара появилась огромная яма

Во внушительных размеров яму может провалиться человек Источник: Юрий Турцев











Дорога частично обвалилась у остановки «Северная» в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщил местный житель Юрий Турцев. По словам мужчины, он заметил большую яму вдоль тротуара поздно вечером 10 июля.



— Если честно, не знаю, как это всё объяснить, но тут жёстко. Видно, что обвал жёсткий, дорога может обвалиться, — говорит сибиряк на видео.

Предположительно, участок у дороги могло размыть дождём Источник: Юрий Турцев

Юрий Турцев предположил, что причиной обвала стал дождь и попросил принять меры, чтобы никто туда не провалился.



НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах обвала и сроках ликвидации последствий.

В начале июля в Новосибирске хотели ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень — часть асфальта смыло водой.