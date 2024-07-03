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Город Куски асфальта плыли по улицам: в Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень

Куски асфальта плыли по улицам: в Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за дороги, размытой в ливень

Вода затекла в трещины асфальта, уложенного на бетонные плиты, поэтому покрытие разрушилось

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57 комментариев
Так выглядела дорога после дождя, кольцо на пересечении улиц Курчатова и Мясниковой ушло под воду

Власти Новосибирска хотят ввести режим повышенной готовности из-за размытой дороги во время ливня. На улице Курчатова в конце июня куски асфальта поплыли по рекам и врезались в машину.

Как сообщили НГС в пресс-центре городской администрации, во время ливня 25 июня на улице Мясниковой смыло асфальт, после куски поплыли в самое низкое место — ближе к кольцу в районе улицы Курчатова. Дорогу в этом месте построили в конце 80-х годов из железобетонных плит для проезда строительной техники. Улицу использовали, чтобы построить жилмассив. После того как все дома возвели, технологическую дорогу сделали автомобильной. позже ее закатали в асфальт.

Последний раз улицу ремонтировали в 2010 году, до недавнего разрушения улицу обслуживало МКУ «ДЭУ № 6», сотрудники латали ямы, заливали швы и убирали дорогу. Проезд лежал на бетонных плитах, которые не были связаны между собой, поэтому образовались продольные и поперечные трещины.

— За время эксплуатации дороги в основании плит произошло разуплотнение грунта, которое привело к эффекту отлипания асфальтобетонного покрытия от поверхности железобетонных плит. Залповый ливень 25 июня привел к возникновению значительного количества сточной воды, которая затекла под основание асфальтобетонного покрытия и привела к разрушению и смыву плит в пониженные участки кольца по улице Курчатова, — сообщили НГС в мэрии.

В ночь с 25 на 26 июня после дождя МКУ «ДЭУ № 6» демонтировало некоторые фрагменты асфальта на улице Мясниковой и восстановило проезд по улице. Сейчас власти готовят документ для объявления режима повышенной готовности, он поможет мэрии без аукциона заключить контракт с подрядчиком, чтобы провести аварийный ремонт.

Дождь, прошедший в конце июня, стал одним из самых сильных, в некоторых районах Новосибирска прошел град, кое-где повалило деревья, а в коттеджном поселке Близкий, местные говорят, что в здание ударила молния.

ПО ТЕМЕ
Дорога Дождь Ливень Непогода Режим повышенной готовности Улица Вода Мэрия Новосибирска
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Комментарии
57
277245842
3 июля 2024, 17:52
Повышенной готовности к чему? К отплытию города?
Я-иная
3 июля 2024, 17:06
На большее не способны, только объявить.
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