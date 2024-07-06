«А как людям домой заезжать?»: дорожники перекрыли проезд на Выборной — люди не могут попасть во двор

Проезд перекрыт бетонными блоками Источник: Читательница НГС Оксана











В Новосибирске на время ремонта участка улицы на Выборной, 122, перекрыли проезд во двор бетонными блоками. Как сообщила читательница НГС Оксана, из-за действий дорожников жильцы с трудом добираются до дома.



— По улице Выборная идут ремонтные работы. И тут вдруг решают перекрыть бордюрами одну из дорог, которая ведёт к жилым домам. Причём для некоторых это единственный проезд к дому, а ещё эта дорога также ведёт к школе! Просто поребрик взяли и положили — всё перегородили, — жалуется женщина.

Местные власти обещают сделать удобный проезд к домам в ближайшее время Источник: Читательница НГС Оксана











Депутат горсовета от 28 округа Евгений Яковенко на своей странице во «ВКонтакте» принёс извинения за неудобства и уточнил, что работы связаны с реконструкцией остановки «Жилмассив». Из-за того, что старый проезд к домам не позволяет установить остановочный павильон с заездным карманом, его перенесут на 20 метров дальше.



— Поясню, что в соответствии с современными нормами заездной карман на остановке общественного транспорта должен быть 50 метров. После многочисленных совещаний с ответственными лицами был сделан выбор в пользу организации безопасного дорожного движения и правильной остановочной платформы, — написал Яковенко.

Депутат приложил к публикации схему, по которой организуют проезд к жилым домам.

Ранее НГС писал, как на Выборной закрыли на замок безопасный проход до школы и детсада — соседи пошли к Путину.