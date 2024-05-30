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Город проблема «Идите, детки, по проезжей части»: на Выборной закрыли на замок безопасный проход до школы и детсада — соседи пошли к Путину

«Идите, детки, по проезжей части»: на Выборной закрыли на замок безопасный проход до школы и детсада — соседи пошли к Путину

Жильцы нескольких домов

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Единственный безопасный по мнению жителей проход теперь закрыт на кодовый замок и цепь

Борьба жильцов ЖК «Выборная-Рябиновая» в Новосибирске вышла далеко за пределы двора. Одни пожаловались в администрацию президента на установленную калитку, которая перекрыла безопасный путь до школы и детского сада. Другие считают, что ограждение отделяет их территорию от непрошенных гостей. Аргументы всех сторон конфликта — в материале НГС.

Проход закрыт

Жильцы домов №154/2, 158 по улице Выборной и дома №8 по улице Рябиновой, которые образуют ЖК «Выборная-Рябиновая», заявили, что их детям угрожает калитка, установленная по инициативе собственников квартир дома на Выборной, 158/1. Местная жительница Зоя рассказала журналисту НГС, что преграда появилась прошлой зимой. Забор мешает безопасному проходу детей до школы и детсада, а также пенсионерам.

По словам Зои, сначала калитка была закрыта на кодовый замок. Потом жильцы дома №158/1 решили усилить безопасность и повесили на дверь цепь.

— Когда закрыли эту калитку, проход для детей в школу стал небезопасным. Потому что все ходили через неё. Когда мы ходим этим путём до светофора, там есть возможность попасть в проход через их двор. А если идти не через их двор, а выходить по Выборной, там опасный проход через заправку. Дети упираются в этот забор, обходят по межквартальному проезду — там постоянно проезжают машины. Весь этот путь нужно сделать, чтобы добраться до пешеходного перехода. Идите, детки, по проезжей части? — Описывает ситуацию собеседница.

На схеме видно, что прямой дороги до школы и детсада нет. Если раньше жильцы проходили вдоль дома №158/1, то теперь это невозможно из-за калитки

С неудобствами сталкиваются не только дети и их родители. Жильцы дома 158/1 сами жалуются, что им приходится двигаться в обход.

— Когда я начала писать обращения, ко мне шли бабушки — они накинулись на меня, как на какого-то спасителя. Начали говорить: «Пожалуйста, доведите дело до конца, нам очень тяжело». Людям физически с костылями очень сложно всё это обходить, в магазин ходить через эту Выборную и скакать по дорогам. Даже часть жителей их же дома была против закрытия прохода, потому что им тоже неудобно обходить, — продолжает собеседница.

Урегулировать вопрос напрямую с соседями жильцам ЖК не получилось, жалуется Зоя.

— Этот дом построен за счёт бюджетных средств МВД изначально, для сотрудников. Я так полагаю, у жильцов есть некоторые связи, и они ими пользуются — на их сторону всегда встают органы власти, — заявила сибирячка.

Обращение к президенту

Решить проблему мирно не удалось. Тогда собственники квартир трёх домов собрали подписи, чтобы установить «публичный сервитут в целях защиты жизни и здоровья детей и иных лиц, проживающих на территории ЖК». Заявление подписали около 70 человек (список подписей есть в распоряжении НГС).

Согласно статье 23 ЗК РФ, публичный сервитут — это возможность использовать чужую землю в интересах государства, местного самоуправления или населения.

Затем инициативная группа обратилась с просьбой рассмотреть их вопрос в администрацию президента.

— Просим установить публичный сервитут в отношении неопределенного круга лиц, проживающих на территории ЖК «Выборная-Рябиновая» Новосибирск ул. Выборная д.154, д.158, д.154/2, Рябиновая д.8 через прилегающую территорию МКД по адресу: Новосибирск ул. Выборная д.158/1 в координатах, согласно приложенной схеме, — сказано в обращении, с которым ознакомился НГС.

Обстановка становится ещё сложнее весной — переходить дорогу по скользким тропинкам опасно

Также жильцы предложили другой вариант решения проблемы: установить светофор на выезде у дома №158 или безопасный пешеходный переход до школы. Обращение перенаправили в мэрию Новосибирска — в администрации ответили, что в течение 2024 года у дома №129/2 установят светофор. 7 мая мэрия сообщила инициативной группе, что проведёт комиссию по установлению публичного сервитута на спорной территории. По словам Зои, о сроках её не уведомили.

— Это самое возмутительное. Они сказали, что в скором времени будет рассмотрение вопроса, и не предоставили информацию, а той стороне предоставили. В результате они были на комиссии, а мы — нет, — говорит Зоя.

Последний ответ от мэрии Новосибирска пришёл инициативной группе во вторник, 28 мая. Представители администрации Октябрьского района выехали на место, обследовали спорную территорию и нашли несколько способов добираться до школы и детского сада. Специалисты пришли к выводу, что оснований для установления публичного сервитута нет. Председатель правления ТСН «Выбор-158» Татьяна Шевченко не согласна с выводами администрации.

В мэрии считают, что у жильцов есть сразу несколько путей на другую сторону, а некоторые из них даже благоустроенные

— Мы подавали жалобу, требовали установление сервитута на пользование данной территорией, но они дважды защитили свой сервитут. И нам мэрия отписалась тем, что имеется аналогичный проход вдоль улицы Выборной непосредственно вдоль дороги через заправку, где нет пешеходного перехода. У заправки есть заезд и выезд машин, через который ходят дети в школу. Кроме того, там есть островок — чтобы его обойти и добраться к светофору, нужно выйти на главную дорогу улицы Выборной, — рассказала НГС собеседница.

По словам Татьяны Шевченко, на публичные слушания после обращения к президенту жителей домов под управлением ТСН не пригласили.

«Соседи ночью снимали калитку с петель»

Домом 158/1, жильцов которого обвиняют в перекрытии прохода, управляет ТСН «Кедр». Председатель товарищества Ирина Бихерт в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что собственники квартир имеют право самостоятельно принимать решения об установлении заграждения.

— Наш дом проголосовал за закрытие территории ещё четыре года назад. У нас есть все основания закрыть нашу территорию на основании протокола общего собрания. Никаких незаконных оснований у нас не было, — объяснила собеседница.

По словам Ирины Бихерт, калитку пришлось установить после многочисленных жалоб жильцов — якобы соседи создавали помеху движению на парковке.

— У нас на территории есть парковочные места. Начали поступать жалобы на то, что невозможно припарковать машину, постоянно ходят пешеходы, поэтому устанавливали калитку. Наши соседи ночью её снимали с петель, — говорит председатель ТСН.

Нарушений со стороны жильцов дома №158/1 не видят и в региональном правительстве

На обвинения в том, что собственники не пригласили соседей на слушания об установлении сервитута на спорном участке, Бихерт заявила, что жильцы дома не должны были предупреждать их заранее.

— А почему мы должны предупреждать другие дома? Собственники сами решают, что делать на своей территории. Я доказывала в администрации, что у этих домов есть свои выход и выезд с их территории и наш дом никак не влияет на проход. Тем более сейчас у нас на Выборной идёт ремонт дороги — там установят пешеходный переход, — заключила собеседница.

Дом №158/1 по улице Выборной построили в 2013 году. Ирина Бихерт подтвердила заявления местной жительницы о том, что часть квартир в многоэтажке занимают сотрудники правоохранительных органов, которым с 2015 года выдавали здесь жильё.

Ранее НГС писал, как жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации — они винят дожди и соседнюю стройку.

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Новосибирск Улица Выборная Администрация президента Октябрьский район Соседи Соседские войны Пешеходные переходы
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