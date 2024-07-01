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Дороги и транспорт Увеличили зону для развязки на «тещином языке»: как пройдет «Южный транзит» — схема в Новосибирске

Увеличили зону для развязки на «тещином языке»: как пройдет «Южный транзит» — схема в Новосибирске

Специалисты еще проектируют трассу

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9 комментариев
«Южный транзит» пройдет по Бугринскому мосту

В Генплане Новосибирска уточнили, как пройдет «Южный транзит». Изменения приняли депутаты во время внеочередной сессии 1 июля. Изменения решили внести по поручению губернатора.

— Уточнены параметры трассы «Южный транзит». Внесены два основных изменения. На левом берегу увеличена зона для будущей развязки в районе «тещиного языка». На правом берегу — от улицы Выборная до будущей улицы Доватора также уточнена трассировка дороги. Сейчас ведется проектирование, — рассказал во время сессии Горсовета Алексей Нестеркин, директор «Института градостроительного планирования».

Так выглядит часть транзита на левом берегу
А так на правом берегу

Ранее в Минтрансе региона сообщили НГС, что по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части транзита, все должны закончить в декабре 2025 года. А по «Геофонда НСО» разработают проект планировки территории на правом берегу. Это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.

Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 километров. Протяженность всего Южного транзита составит примерно 22 километра.

О строительстве Южного транзита заговорили в еще в 2000-х годах, тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей, в ценах 2021 года строительство оценили в 80 миллиардов рублей. В прошлом году НГС вспомнил многолетнюю историю проекта.

Сегодня также приняли решение о переводе всей территории городского пляжа в рекреационную зону, теперь там нельзя возводить капитальные здания.

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Комментарии
9
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1 июля 2024, 14:36
К тому времени машины уже будут летать или вообще телепортироваться, возможно даже сдадут метро Спортивная, но это не точно.
Yumare
1 июля 2024, 14:31
Свежо предание, но верится с трудом.
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