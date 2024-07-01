Увеличили зону для развязки на «тещином языке»: как пройдет «Южный транзит» — схема в Новосибирске

«Южный транзит» пройдет по Бугринскому мосту Источник: Анна Писаренко / NGS.RU











В Генплане Новосибирска уточнили, как пройдет «Южный транзит». Изменения приняли депутаты во время внеочередной сессии 1 июля. Изменения решили внести по поручению губернатора.



— Уточнены параметры трассы «Южный транзит». Внесены два основных изменения. На левом берегу увеличена зона для будущей развязки в районе «тещиного языка». На правом берегу — от улицы Выборная до будущей улицы Доватора также уточнена трассировка дороги. Сейчас ведется проектирование, — рассказал во время сессии Горсовета Алексей Нестеркин, директор «Института градостроительного планирования».

Так выглядит часть транзита на левом берегу Источник: Генплан Новосибирска











А так на правом берегу Источник: Генплан Новосибирска











Ранее в Минтрансе региона сообщили НГС, что по заказу ГКУ «Мост» идут работы по проектированию левобережной части транзита, все должны закончить в декабре 2025 года. А по «Геофонда НСО» разработают проект планировки территории на правом берегу. Это нужно, чтобы зарезервировать участки для работ.



Сроки строительства левобережной части транзита станут известны после подготовки проекта и определения источников финансирования. Длина участка составит примерно 9,5 километров. Протяженность всего Южного транзита составит примерно 22 километра.

О строительстве Южного транзита заговорили в еще в 2000-х годах, тогда его называли Байкало-Чуйской магистралью. Стоимость работ в ценах 2008 года оценивали в 60,5 миллиарда рублей, в ценах 2021 года строительство оценили в 80 миллиардов рублей. В прошлом году НГС вспомнил многолетнюю историю проекта.



Сегодня также приняли решение о переводе всей территории городского пляжа в рекреационную зону, теперь там нельзя возводить капитальные здания.