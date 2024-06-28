«Провалился кто-то»: в Новосибирске яму на дороге обозначили манекеном в кепке с ушами — видео

Блогер из Новосибирска Денис Абрамов опубликовал кадры с манекеном в кепке с ушами, который использовали для обозначения крупной ямы на дороге. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Абрамов проехался по левому берегу Новосибирска, необычную яму он заметил на улице Станиславского.
— Хотите офигеть от Новосибирских дорог? Едешь на тачке, все нормально. И тут бац, чик, чпоньк. Я поехал отсюда, пока меня не забанили. Вот Новосибирск, провалился кто-то, вызывайте службу спасения, — иронизирует новосибирец.
На опубликованных им кадрах яму на улице обозначили несколькими ветками деревьев. Посреди дорожного препятствия расположился серый манекен без рук, на голову которого надета меховая кепка с козырьком и ушами.
В начале апреля Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.