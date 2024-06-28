НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

ясная погода, без осадков

ощущается как +35

1 м/c,

южн.

 743мм 59%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Температурные рекорды побиты в Новосибирске

Как получить iPhone 15
100 000 рублей за идею
Смерти на заводе
Последние квартиры в ипотеку
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Провалился кто-то»: в Новосибирске яму на дороге обозначили манекеном в кепке с ушами — видео

«Провалился кто-то»: в Новосибирске яму на дороге обозначили манекеном в кепке с ушами — видео

Кадры сняты на улице Станиславского

870
7 комментариев
Для обозначения опасной ямы также использовали ветви деревьев

Блогер из Новосибирска Денис Абрамов опубликовал кадры с манекеном в кепке с ушами, который использовали для обозначения крупной ямы на дороге. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Абрамов проехался по левому берегу Новосибирска, необычную яму он заметил на улице Станиславского.

— Хотите офигеть от Новосибирских дорог? Едешь на тачке, все нормально. И тут бац, чик, чпоньк. Я поехал отсюда, пока меня не забанили. Вот Новосибирск, провалился кто-то, вызывайте службу спасения, — иронизирует новосибирец.

На опубликованных им кадрах яму на улице обозначили несколькими ветками деревьев. Посреди дорожного препятствия расположился серый манекен без рук, на голову которого надета меховая кепка с козырьком и ушами.

В начале апреля Артемий Лебедев жестко высказался о Новосибирске. На своей личной странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео, где рассказывает о новом ресторане, который открылся в городе, но затем переходит на критику мегаполиса. По его словам, в Новосибирске нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ямы Дороги Блогеры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
281845766
28 июня 2024, 21:36
Обычное дело! Деревня же!
гута
28 июня 2024, 21:45
В большинстве урбанизированных стран, власти стараются соединить населённые пункты современными ровными дорогами. В этих странах и отличные дороги в городах. Где это получается более успешно, в некоторых хуже, ну а есть такие дороги, что лучше бы их вообще не начинали строить. Это относиться к Новосибирску. Строй-не строй...в итоге ничего не поучается...у нас...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Alex97,  27

Kira,  34

Павел,  34

Лана,  40

Margo,  40

Алексей Потапов,  37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление