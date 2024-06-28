«Провалился кто-то»: в Новосибирске яму на дороге обозначили манекеном в кепке с ушами — видео

Для обозначения опасной ямы также использовали ветви деревьев Источник: Абрам TV, vk.com











Блогер из Новосибирска Денис Абрамов опубликовал кадры с манекеном в кепке с ушами, который использовали для обозначения крупной ямы на дороге. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Источник: Абрам TV, vk.com

Абрамов проехался по левому берегу Новосибирска, необычную яму он заметил на улице Станиславского.



— Хотите офигеть от Новосибирских дорог? Едешь на тачке, все нормально. И тут бац, чик, чпоньк. Я поехал отсюда, пока меня не забанили. Вот Новосибирск, провалился кто-то, вызывайте службу спасения, — иронизирует новосибирец.



На опубликованных им кадрах яму на улице обозначили несколькими ветками деревьев. Посреди дорожного препятствия расположился серый манекен без рук, на голову которого надета меховая кепка с козырьком и ушами.

