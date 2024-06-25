На Октябрьском мосту поставят турникеты и дружинников с табличками — в мэрии объяснили, зачем

Пешеходов будут предупреждать, что проход запрещен Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на этих выходных из-за празднования Дня города перекроют турникетами тротуары на Октябрьском мосту. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре сегодня, 25 июня.

Сейчас идет ремонт, поэтому чиновники опасаются за безопасность пешеходов. Дополнительные ограничения сделают 29 и 30 июня.

— Транспорт концентрируем на дамбе Октябрьского моста. Есть необходимость исключить проход по тротуару и далее через Октябрьский мост. Департамент транспорта попрошу предусмотреть турникетное ограничение на тротуарах с информационными таблицами, что проход через мост запрещен и ведутся работы и уже непосредственно перед входом на пост разместить пост дружинников, — сказал Олег Клемешов, первый заместитель мэра Новосибирска.

Он добавил, что рядом будут экипажи полиции.

— Но дружинники также должны находиться с табличкой на крайней точке. Чтобы, не ввязываясь в перепалки могли проинформировать пешеходов и обратить внимание, что проход запрещен. Если что связываться с полицией. Важно исключить перемещение пешеходов через строительную площадку и по проезжей части, — подчеркнул чиновник.

В ближайшие выходные в Новосибирске будут отмечать День молодежи и День города. А из-за проведения выпускных планируется усиление полиции.