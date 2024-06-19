«Столкнулись очень жестко»: Subaru влетел в Toyota на Бугринском мосту — видео с места ДТП

19 июня на Бугринском мосту Новосибирска «Subaru Forester» столкнулся с «Toyota Caldina». Об этом НГС сообщил читатель Максим Федин, подкрепив свой рассказ видеозаписью с места событий.
— Страшная авария, две машины столкнулись очень жестко. На мосту образовался небольшой затор, — сказал Максим.
В пресс-службе МВД сообщили НГС, что информация о происшествии от ГИБДД к ним не поступала.
— Обычно это значит, что в ДТП никто не пострадал. Отмечу, что на место выехал наряд ГИБДД для установления всех обстоятельств, в том числе и наличия состояния опьянения у участников, — подчеркнули в ГУ МВД Новосибирской области.
14 июня в Благовещенске микроавтобус на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Момент страшного ДТП попал на видео.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.