«Столкнулись очень жестко»: Subaru влетел в Toyota на Бугринском мосту — видео с места ДТП

Из-за ДТП образовался затор на мосту Источник: Максим Федин











19 июня на Бугринском мосту Новосибирска «Subaru Forester» столкнулся с «Toyota Caldina». Об этом НГС сообщил читатель Максим Федин, подкрепив свой рассказ видеозаписью с места событий.



— Страшная авария, две машины столкнулись очень жестко. На мосту образовался небольшой затор, — сказал Максим.

Читатель эмоционально отреагировал на увиденное Источник: Максим Федин

В пресс-службе МВД сообщили НГС, что информация о происшествии от ГИБДД к ним не поступала.

— Обычно это значит, что в ДТП никто не пострадал. Отмечу, что на место выехал наряд ГИБДД для установления всех обстоятельств, в том числе и наличия состояния опьянения у участников, — подчеркнули в ГУ МВД Новосибирской области.

14 июня в Благовещенске микроавтобус на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Момент страшного ДТП попал на видео.

