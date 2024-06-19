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Дороги и транспорт «Столкнулись очень жестко»: Subaru влетел в Toyota на Бугринском мосту — видео с места ДТП

«Столкнулись очень жестко»: Subaru влетел в Toyota на Бугринском мосту — видео с места ДТП

Читатель НГС стал очевидцем столкновения

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Из-за ДТП образовался затор на мосту

19 июня на Бугринском мосту Новосибирска «Subaru Forester» столкнулся с «Toyota Caldina». Об этом НГС сообщил читатель Максим Федин, подкрепив свой рассказ видеозаписью с места событий.

— Страшная авария, две машины столкнулись очень жестко. На мосту образовался небольшой затор, — сказал Максим.

Читатель эмоционально отреагировал на увиденное

В пресс-службе МВД сообщили НГС, что информация о происшествии от ГИБДД к ним не поступала.

— Обычно это значит, что в ДТП никто не пострадал. Отмечу, что на место выехал наряд ГИБДД для установления всех обстоятельств, в том числе и наличия состояния опьянения у участников, — подчеркнули в ГУ МВД Новосибирской области.

Если вы знаете участников ДТП или вам известны его обстоятельства, сообщите об этом редакции.
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14 июня в Благовещенске микроавтобус на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Момент страшного ДТП попал на видео.

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ДТП Бугринский мост Пробка из-за ДТП Subaru Forester
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