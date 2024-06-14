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Происшествия Микроавтобус на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Момент страшного ДТП попал на видео

Микроавтобус на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Момент страшного ДТП попал на видео

В результате аварии погибли дети

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Минивэн на полной скорости сбил людей

В Благовещенске минивэн на полной скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП есть погибшие.

Водитель ехал со стороны поселка Чигири. Машину занесло, она вылетела на тротуар и сбила прохожих. Очевидцы утверждают, что водитель был пьян. Его уже задержали полицейские.

Момент жуткого ДТП с погибшими

По предварительным данным, пять человек погибли на месте, среди них четверо детей. Еще четыре человека в тяжелом состоянии, сообщает Shot. На месте происшествия работают три скорых.

Обновлено в 17:10. Губернатор Амурской области подтвердил, что виновник ДТП был пьян.

— Водитель, как выяснилось с признаками алкогольного опьянения. Он задержан, будет возбуждено уголовное дело, — рассказал Василий Орлов в своем telegram-канале.

Губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем телеграм-канале о гибели людей в аварии:

— Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых — дети. К сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования родным и близким. На место оперативно выехало 8 бригад скорой помощи, всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу, там их уже ждут профессиональные команды специалистов. Они готовы оказать необходимую помощь. Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесет заслуженное наказание.

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Происшествие ЧП ДТП Погибшие Авария Благовещенск
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