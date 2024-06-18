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Грузовик с фруктами впечатался в дорожный каток

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Дороги и транспорт Сладкий асфальт: грузовик с фруктами впечатался в дорожный каток — яблоки и черешня рассыпались по дороге

Сладкий асфальт: грузовик с фруктами впечатался в дорожный каток — яблоки и черешня рассыпались по дороге

Авария произошла в Тогучинском районе

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Попытка объехать место дорожных работ была неудачной

18 июня у села Владимировка в Тогучинском районе водитель грузового автомобиля врезался в асфальтоукладчик и дорожный каток. Как сообщили изданию «Тогучинская газета» в районном отделении ГИБДД, мужчина неудачно попытался объехать зону дорожных работ.

— Водитель автомобиля, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, в месте проведения дорожных работ совершил наезд на стоящий асфальтоукладчик. После чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с дорожным катком, вследствие аварии машина опрокинулась на левый борт, — цитирует «Тогучинская газета» командира местного отделения ГИБДД Игоря Мусанова.

Судя по фото с места аварии, грузовик вез фрукты: по свежему асфальту рассыпались яблоки и черешня.

Содержимое грузовика оказалось на трассе

Водителю и пассажиру грузовика, в отличие от самого автомобиля, повезло: они отделались незначительными повреждениями.

16 июня семья с ребенком погибла в страшном ДТП на сибирской «трассе смерти».

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Дорожный каток Дорожная техника Ремонт дорог Асфальтоукладчик
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