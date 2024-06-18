Сладкий асфальт: грузовик с фруктами впечатался в дорожный каток — яблоки и черешня рассыпались по дороге

Попытка объехать место дорожных работ была неудачной Источник: отделения ГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району











18 июня у села Владимировка в Тогучинском районе водитель грузового автомобиля врезался в асфальтоукладчик и дорожный каток. Как сообщили изданию «Тогучинская газета» в районном отделении ГИБДД, мужчина неудачно попытался объехать зону дорожных работ.



— Водитель автомобиля, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, в месте проведения дорожных работ совершил наезд на стоящий асфальтоукладчик. После чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с дорожным катком, вследствие аварии машина опрокинулась на левый борт, — цитирует «Тогучинская газета» командира местного отделения ГИБДД Игоря Мусанова.

Судя по фото с места аварии, грузовик вез фрукты: по свежему асфальту рассыпались яблоки и черешня.

Содержимое грузовика оказалось на трассе Источник: отделения ГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району











Водителю и пассажиру грузовика, в отличие от самого автомобиля, повезло: они отделались незначительными повреждениями.



16 июня семья с ребенком погибла в страшном ДТП на сибирской «трассе смерти».

