Наказан водитель автобуса, высадившего пассажиров посреди дороги в Новосибирске

Пассажирам пришлось идти по развязке в районе площади инженера Будагова Источник: читательница НГС











Водителя автобуса № 13, который высадил пассажиров на проезжую часть, наказали за такие действия. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС. Инцидент произошел 4 июня, около 09:00 на развязке в районе площади инженера Будагова. Из-за ДТП людям пришлось идти по дороге до следующей остановки.

— В случае прекращения перевозки из-за неисправности транспортного средства пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров организуется кондуктором или водителем, — говорится в ответе.

Автобус № 13, который остановился из-за ДТП и высадил людей, принадлежит «ПАТП-6». Перевозчик провел внеплановый инструктаж по соблюдению правил перевозки пассажиров и их действиям в нестандартных ситуациях.

— В результате служебного разбирательства перевозчиком к водителю автобуса, допустившему выход пассажиров на проезжую часть, применено дисциплинарное взыскание, — добавили в мэрии, не уточнив какое именно.