«Идем по мосту»: автобус столкнулся с легковушкой и высадил пассажиров на проезжую часть

В Новосибирске пассажиров автобуса № 13 высадили на проезжую часть после ДТП. Инцидент произошел сегодня, 4 июня, около 09:00 на развязке в районе площади инженера Будагова.
— Буквально сейчас водитель автобуса подрезал легковушку на мосту. Людей высадили, идем пешком до остановки «Колыванская», — сообщила читательница НГС.
По данным сайта ЦУГАЭТ, маршрут автобуса № 13 обслуживают два перевозчика. Телефоны ИП Кобенко оказались заблокированы, а по указанному телефону ИП Прилукова на звонок корреспондента НГС ответила женщина. Она сообщила, что раньше номер принадлежал перевозчику, но теперь они его сменили.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить данные перевозчика и какие меры будут предприняты меры из-за инцидента.
В конце мая жители поселков Озерного, Ключевого, Березки собрали подписи для обращения к министру транспорта Новосибирской области. Их не устраивает обеспеченность общественным транспортом.