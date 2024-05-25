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Дороги и транспорт «Ждем до 1,5 часа»: жители коттеджных поселков требуют дополнительных автобусов до Новосибирска

«Ждем до 1,5 часа»: жители коттеджных поселков требуют дополнительных автобусов до Новосибирска

От поселка Озерного и ближайших СНТ в Новосибирск ходит два маршрута. Люди говорят, что этого мало

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Инициативная группа говорит, что проблема транспортной доступности до Новосибирска касается тысяч их соседей

Жители поселков Озерного, Ключевого, Березки собирают подписи для обращения к министру транспорта Новосибирской области. Их не устраивает обеспеченность общественным транспортом в сторону Новосибирска и обратно, рассказала жительница Озерного Елена Эшли.

— В общей сложности в наших поселках и ближайших СНТ проживает около трех тысяч человек. У многих из них нет своих автомобилей. На остановке «ТСЖ «Солнечный»» фактически производят посадку и высадку пассажиров только два межмуниципальных маршрута: автобус № 105 и 225к. Интервалы их следования значительно отличаются, бывает, ждем автобуса до 1,5 часа, — говорит Елена.

По словам женщины, в утренние и вечерние часы автобусы регулярно переполнены. На момент публикации материала активисты собрали 250 подписей под обращением к министру.

— Просим пустить дополнительный маршрут или сократить интервалы курсирования действующих до приемлемого, — говорится в письме активистов.

Елена Эшли сообщила о том, что все собранные подписи будут переданы министру в понедельник, 27 мая.

НГС связался с перевозчиком маршрута № 105, который заверил, что все требования министерства транспорта он выполняет.

— По этому маршруту действительно только два перевозчика курсируют. Моих — два автобуса одновременно. Я понимаю, что жителям всё хотелось бы так: вышел с порога — сразу автобус. Но так не бывает! Мы все регламенты соблюдаем. Бывает пробки в городе, отсюда и увеличивается интервал, — ответил на претензии жителей ИП Игорь Бондаренко.

Дозвониться до перевозчика маршрута № 225к на момент публикации не удалось. НГС направил запрос в министерство транспорта по данной ситуации. При получении ответа материал будет дополнен.

В начале мая стало известно, что власти готовят проект для расширения улицы Порт-Артурской. Полоса должна помочь разгрузить проблемный участок.

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Маршрутка Автобусы Муниципальные автобусы Транспортная доступность
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