«Ждем до 1,5 часа»: жители коттеджных поселков требуют дополнительных автобусов до Новосибирска

— В общей сложности в наших поселках и ближайших СНТ проживает около трех тысяч человек. У многих из них нет своих автомобилей. На остановке «ТСЖ «Солнечный»» фактически производят посадку и высадку пассажиров только два межмуниципальных маршрута: автобус № 105 и 225к. Интервалы их следования значительно отличаются, бывает, ждем автобуса до 1,5 часа, — говорит Елена.

