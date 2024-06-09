«Лучшее место, где провести конец выходных»: 6-километровая пробка сковала Большевистскую

Движение затруднено в сторону Речного вокзала Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером в воскресенье, 9 июня, в Новосибирске образовалась пробка. Затор появился на улице Большевистской.



По данным «Яндекс.Карты», длина пробки составляет более 6 километров. Движение затруднено в сторону Речного вокзала от участка на Бердском шоссе в районе остановки «1-й разъезд» до перекрестка улиц Большевистская и Храма Михаила Архангела.



Затор на проезжей части образовался в воскресенье Источник: Яндекс.Карта











О заторе также сообщается на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса заявляют, что вблизи храма случилось ДТП.



— Лучшее место, где провести конец выходных! — пишет пользователь сервиса Тимур Мантов.



— Большевистская как всегда стоит, — отмечает другой пользователь 2ГИС.

Кроме улицы Большевистской, пробка появилась в районе планетария Источник: 2ГИС











Кроме того, пробка появилась на участке дороги в районе планетария. По данным 2ГИС, движение затруднено по улицам Взлетной и Выборной.

