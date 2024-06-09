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Дороги и транспорт «Лучшее место, где провести конец выходных»: 6-километровая пробка сковала Большевистскую

«Лучшее место, где провести конец выходных»: 6-километровая пробка сковала Большевистскую

Затор образовался в воскресенье

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Движение затруднено в сторону Речного вокзала

Вечером в воскресенье, 9 июня, в Новосибирске образовалась пробка. Затор появился на улице Большевистской.

По данным «Яндекс.Карты», длина пробки составляет более 6 километров. Движение затруднено в сторону Речного вокзала от участка на Бердском шоссе в районе остановки «1-й разъезд» до перекрестка улиц Большевистская и Храма Михаила Архангела.

Затор на проезжей части образовался в воскресенье

О заторе также сообщается на сайте 2ГИС. Пользователи сервиса заявляют, что вблизи храма случилось ДТП.

— Лучшее место, где провести конец выходных! — пишет пользователь сервиса Тимур Мантов.

— Большевистская как всегда стоит, — отмечает другой пользователь 2ГИС.

Кроме улицы Большевистской, пробка появилась в районе планетария

Кроме того, пробка появилась на участке дороги в районе планетария. По данным 2ГИС, движение затруднено по улицам Взлетной и Выборной.

Накануне на Гусинобродском тракте водители встали в пробку. Там ограничили проезд транспорта на период капитального ремонта путепровода.

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Пробка Новосибирск Затор Бердское шоссе Большевистская
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