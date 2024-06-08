«Приехал с Иркутска постоять в вашей знаменитой пробке»: затор образовался на Гусинобродском тракте

Днем 8 июня под Новосибирском водители автомобилей встали в пробку. Затор образовался на участке Гусинобродского тракта в районе села Гусиный Брод.
Информация об этом появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено в том числе от перекрестка тракта с улицей Ленина в селе Раздольное. Пользователи сайта сообщают о дорожных работах.
— Приехал с Иркутска постоять в вашей знаменитой пробке, — написал один из пользователей 2ГИС.
Как объяснили НГС в пресс-службе ТУАД Новосибирской области, дорожники ограничили проезд транспорта у села Гусиный Брод на период капитального ремонта путепровода. Сооружение находится недалеко от моста через реку Издревая и проходит над железнодорожными путями.
— Ограничение будет действовать в период с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года, — сообщили в управлении. — Мост через Издревую ремонтировали в прошлые годы. Это — другой объект.
Во время ремонтных работ на объекте подрядчику предстоит осуществить замену гидроизоляции, барьерного ограждения, дорожной одежды, ремонт промежуточных и береговых опор и другое. Сейчас на участке трассы проводят демонтаж мостового полотна и барьерного ограждения по правой половине проезжей части.
— Ввод после капремонта — 2025 год. На период капремонта будет ограничено движение транспорта: введён реверс и снижена скорость на период с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года, — уточнили в управлении.
Несколько дней назад в Новосибирске собралась длинная пробка на Октябрьском мосту. Участок дороги попал на видео.