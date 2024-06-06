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Дороги и транспорт «Заезжала с Горского 20 минут»: длинная пробка собралась на Октябрьском мосту — видео

«Заезжала с Горского 20 минут»: длинная пробка собралась на Октябрьском мосту — видео

Движение на правый берег затруднено

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Пробку заметили около 15:00

Днем 6 июня в Новосибирске собралась длинная пробка на Октябрьском мосту. Движение затруднено в сторону правого берега.

О проблеме редакции рассказала читательница:

— На мост заезжала с Горского жилмассива около 20 минут. Еще около 20 минут по мосту. Удивительно, что это не час пик, а середина дня. Непонятна причина, может быть из-за дождя, — рассказала читательница НГС

Судя по видео, которое сибирячка сделала на Октябрьском мосту, проезд действительно затруднен. Она также заметила на дороге фуру, хотя в марте этого года грузовикам запретили проезд по мосту.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается примерно у здания на улице Немировича-Данченко, 132/1. Также затор образовался на улице Большевистской.

На проспекте Маркса движение затруднено

В целом сервис оценивает пробки в Новосибирске в 6 баллов.

Серьезные пробки в городе заметили и сегодня утром. Причиной могла стать плохая погода, некоторые дороги залило водой.

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Октябрьский мост Пробка Дождь Грузовик
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